  • 22°C
香港時間 : 20221107日 (週一) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【皇都戲院】新世界紀念皇都戲院70周年 舉辦沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜》 重現香港50至80年代文化經典

理財智慧 11:00 2022/11/07

分享：

分享：

佇立北角的皇都戲院，於2017年獲古物諮詢委員評為一級歷史建築，新世界發展於2020年10月以47.76億元投得皇都戲院大廈全部業權，並宣布為皇都戲院進行復修及保育，復修工程預計於2026年完成。皇都戲院今年踏入70周年，新世界首度發布全新「皇都戲院」標誌，並舉辦沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜》，邀請與皇都有關的舊街坊及文化界人士出席。

【青姐話】跌跌跌   仲有乜未跌？

全新的皇冠標誌以其本身的文化歷史為靈感，設計參考自保育團隊過去兩年來搜集的文物，包括舊門票、戲橋、制服等，以皇都昔日標誌為藍本，配合全新富現代感詮釋，利用特別設計字體，由右至左臨摹「皇都」二字，整體圖案亦仿照皇都舉世無雙的天台拋物線型拱橋式桁架建築，向劃時代設計致敬；用色則以象徵劇院帷幕的經典酒紅色及金色為主調，寓意皇都戲院保育重啟後，將傳承過往輝煌娛樂文化。 

皇都戲院的前身是1952年落成的璇宮戲院，當時的北角聚集了不少戰後由上海而來的上流人士及文化人，使得上世紀50年代至60年代的北角有「小上海」之稱。當年的北角匯聚了不少娛樂場所，璇宮戲院正是其一，創辦人歐德禮當時為香港引入不少世界各地的古典音樂表演，直至1957年璇宮戲院結業為止。戲院於1959年易手並重開改名為皇都戲院，至70年代皇都曾播放不少外語及本地經典電影，為不少港人留下光影回憶。

「夜上海」舉行《皇都之夜》

皇都戲院的復修工程於去年開始動工前，新世界曾於皇都戲院商場舉辦過一個為期一個月的《尋找你我他的皇都》歷史體驗活動，將商場內外布置成50年代的皇都戲院，展出過百件皇都戲院的收藏品。到今年皇都戲院踏入70周年，新世界再度舉辦另一活動《皇都之夜》，並特意選址K11 MUSEA內的米芝蓮一星中菜餐廳「夜上海」舉行。獲邀出席者都是與皇都有關的舊街坊，以及城中的文化界人士。

《皇都之夜》以沉浸式歌舞晚宴為主要賣點，通過聲、色、藝復刻其時香港的「夜總會」文化。賓客入場穿過經典的酒紅色劇院帷幕後，即能看到場內一幕幕昔日精彩場景，配以聲、影、畫及逾20件珍貴舊物包括50年代電影戲橋、多款不同舊戲票及昔日照片，處處都是「打卡位」。《皇都之夜》亦把蔗汁、煨魷魚檔口搬到場內；晚宴菜單則由「夜上海」團隊精心設計，參考50年代夜總會餐單，本地知名甜品大師Tony Wong更親自創作了皇都「飛拱」造型的甜品。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

賓客在晚宴期間，可以欣賞到由「香港DJ之父」Andrew Bull精心編排的歌舞表演。他自60年代起活躍於香港娛樂事業，見證流行文化變遷，今次受新世界保育皇都戲院所啟發，率領一眾本地及國際專業表演者，包括加拿大著名舞蹈家Katya Virshilas等，透過音樂、舞蹈、戲劇及時裝，復刻一幕幕經典場景，讓賓客置身於50年代歌舞昇平的璇宮戲院舞廳、 60年代中西文化交融經典金曲夜總會歌廳，到70、80年代香港輝煌的士高狂熱舞池，由《給我一個吻》舞至《激光中》，舞者們穿梭於席間，令賓客陶醉其中。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

《皇都之夜》菜單將可於下月底或之前，接受公開預訂，詳情可留意「夜上海」餐廳的網頁及社交媒體專頁。而置於餐廳門口的《皇都之夜》霓虹燈裝置，則會開放至本月底予公眾「打卡」，一同回味昔日美好年華。

皇都保育專家：仍處前期勘探階段

有份推動皇都戲院保育的建築文物保護專家吳韻怡，上周五（4日）亦有到場欣賞《皇都之夜》活動。被問到現時皇都戲院的修復進度時，她表示現時仍然處於前期工作階段，主要以勘探工作為主，「首先要確保結構上的安全，要符合現今建築物條例的要求，所以為什麼我們要花這麼多時間去進行一些事前勘探工夫，希望可以確保結構上符合將來的用途。」

位於天台俗稱「飛拱」的桁架結構，公眾十分關注是否能夠復修重現。吳韻怡表示已完成初步勘探，結構大致理想，研究團隊希望可以將來近距離展示給公眾觀看，但具體展示形式仍未能確定，「因為現在仍有很多關要過，現今建築物條例令到我們有很多限制，我們希望能夠有一些比較具創意的方式，可以又符合條例要求，亦都可以滿足到大眾對觀賞飛拱桁架的一個希望。」

皇都戲院保育顧問委員會成員吳韻怡。

利昌士多後人：戲院開場士多生意增

北角電廠街當年有一家利昌士多，士多後人黎小姐當晚亦有出席《皇都之夜》活動。她對於皇都活化計劃十分期待，因為始終皇都是她長大及充滿回憶的地方，看表演對於他們當年來說是一個盛事，她小時候第一齣戲也是在皇都戲院觀看。她希望皇都戲院可以重開成為表演場地，讓她入場尋找昔日看表演的回憶。

對黎小姐一家人來說，皇都戲院每次開場或午夜場時都會人來人往，是士多的重要生意來源。「小時候伙記數目不多，全家人都要一起落去士多，每次戲院開場就會叫家人幫手收錢、遞汽水、給客人送上小食等等。」

黎小姐回憶，戲院每次開場都有很香的燴魷魚味，每次一講起戲院就會想起這份味道。當年的小食至今都記憶猶新，例如是甘蔗、咖哩魚蛋等。此外，小時候很喜歡到皇都戲院大廈的天寶酒樓飲茶，天寶酒樓亦是她第一次上茶樓的回憶。

利昌士多後人黎小姐（圖左）。

天寶酒樓後人：70年代流行台灣歌舞團

無獨有偶，天寶酒樓的後人文先生當晚亦有出席《皇都之夜》活動，並剛好與黎小姐同檯欣賞表演。文先生表示，天寶酒樓是其家族生意，由他的三叔負責管理，一年會到天寶酒樓幾次吃飯共聚，由於他本人並非居住在皇都，因此與皇都的街坊不算熟絡，但皇都結束時已經長大成人，所以仍然保留不少回憶印象。

被問及皇都戲院有什麼特別時，他指以前70年代很興台灣歌舞團來港，例如是老一輩都會認識的台灣藝霞歌舞團，表演者甚至會包起他們的酒樓大廳吃飯。「那時候很多台灣歌星來登台，當時仙杜拉《啼笑姻緣》之類的廣東歌仍未流行，流行後就再沒有歌舞團了。」他又笑說：「當年的懷舊曲，例如是姚蘇蓉當年《今天不回家》、《幾度夕陽紅》，新一代都不會認識的了。」

文先生還分享了一些關於皇都戲院的個人逸事。「我們會全家人去看《鬼馬雙星》，一次過買廿多張戲票，之後就回到自己酒樓食飯。」他記得皇都戲院商場有一間偉倫唱片，「人生首張古典唱片就是在那兒購買。」

天寶茶樓後人文先生（圖左）。

部分獲邀出席《皇都之夜》的文化界人士：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【溫股知新】港股市況好奇怪   分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：嚴浩文

攝影：彭大偉

開啟hket App，閱讀全文
文娛藝術 皇都戲院大廈 北角 新世界發展（00017） 新世界 表演 K11 MUSEA 米芝蓮

下一篇文章

紫金40億人幣收購招金兩成股權 成為第二大股東
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款