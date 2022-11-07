【皇都戲院】新世界紀念皇都戲院70周年 舉辦沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜》 重現香港50至80年代文化經典

佇立北角的皇都戲院，於2017年獲古物諮詢委員評為一級歷史建築，新世界發展於2020年10月以47.76億元投得皇都戲院大廈全部業權，並宣布為皇都戲院進行復修及保育，復修工程預計於2026年完成。皇都戲院今年踏入70周年，新世界首度發布全新「皇都戲院」標誌，並舉辦沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜》，邀請與皇都有關的舊街坊及文化界人士出席。

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全新的皇冠標誌以其本身的文化歷史為靈感，設計參考自保育團隊過去兩年來搜集的文物，包括舊門票、戲橋、制服等，以皇都昔日標誌為藍本，配合全新富現代感詮釋，利用特別設計字體，由右至左臨摹「皇都」二字，整體圖案亦仿照皇都舉世無雙的天台拋物線型拱橋式桁架建築，向劃時代設計致敬；用色則以象徵劇院帷幕的經典酒紅色及金色為主調，寓意皇都戲院保育重啟後，將傳承過往輝煌娛樂文化。

皇都戲院的前身是1952年落成的璇宮戲院，當時的北角聚集了不少戰後由上海而來的上流人士及文化人，使得上世紀50年代至60年代的北角有「小上海」之稱。當年的北角匯聚了不少娛樂場所，璇宮戲院正是其一，創辦人歐德禮當時為香港引入不少世界各地的古典音樂表演，直至1957年璇宮戲院結業為止。戲院於1959年易手並重開改名為皇都戲院，至70年代皇都曾播放不少外語及本地經典電影，為不少港人留下光影回憶。

「夜上海」舉行《皇都之夜》

皇都戲院的復修工程於去年開始動工前，新世界曾於皇都戲院商場舉辦過一個為期一個月的《尋找你我他的皇都》歷史體驗活動，將商場內外布置成50年代的皇都戲院，展出過百件皇都戲院的收藏品。到今年皇都戲院踏入70周年，新世界再度舉辦另一活動《皇都之夜》，並特意選址K11 MUSEA內的米芝蓮一星中菜餐廳「夜上海」舉行。獲邀出席者都是與皇都有關的舊街坊，以及城中的文化界人士。

《皇都之夜》以沉浸式歌舞晚宴為主要賣點，通過聲、色、藝復刻其時香港的「夜總會」文化。賓客入場穿過經典的酒紅色劇院帷幕後，即能看到場內一幕幕昔日精彩場景，配以聲、影、畫及逾20件珍貴舊物包括50年代電影戲橋、多款不同舊戲票及昔日照片，處處都是「打卡位」。《皇都之夜》亦把蔗汁、煨魷魚檔口搬到場內；晚宴菜單則由「夜上海」團隊精心設計，參考50年代夜總會餐單，本地知名甜品大師Tony Wong更親自創作了皇都「飛拱」造型的甜品。

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賓客在晚宴期間，可以欣賞到由「香港DJ之父」Andrew Bull精心編排的歌舞表演。他自60年代起活躍於香港娛樂事業，見證流行文化變遷，今次受新世界保育皇都戲院所啟發，率領一眾本地及國際專業表演者，包括加拿大著名舞蹈家Katya Virshilas等，透過音樂、舞蹈、戲劇及時裝，復刻一幕幕經典場景，讓賓客置身於50年代歌舞昇平的璇宮戲院舞廳、 60年代中西文化交融經典金曲夜總會歌廳，到70、80年代香港輝煌的士高狂熱舞池，由《給我一個吻》舞至《激光中》，舞者們穿梭於席間，令賓客陶醉其中。

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《皇都之夜》菜單將可於下月底或之前，接受公開預訂，詳情可留意「夜上海」餐廳的網頁及社交媒體專頁。而置於餐廳門口的《皇都之夜》霓虹燈裝置，則會開放至本月底予公眾「打卡」，一同回味昔日美好年華。

皇都保育專家：仍處前期勘探階段

有份推動皇都戲院保育的建築文物保護專家吳韻怡，上周五（4日）亦有到場欣賞《皇都之夜》活動。被問到現時皇都戲院的修復進度時，她表示現時仍然處於前期工作階段，主要以勘探工作為主，「首先要確保結構上的安全，要符合現今建築物條例的要求，所以為什麼我們要花這麼多時間去進行一些事前勘探工夫，希望可以確保結構上符合將來的用途。」

位於天台俗稱「飛拱」的桁架結構，公眾十分關注是否能夠復修重現。吳韻怡表示已完成初步勘探，結構大致理想，研究團隊希望可以將來近距離展示給公眾觀看，但具體展示形式仍未能確定，「因為現在仍有很多關要過，現今建築物條例令到我們有很多限制，我們希望能夠有一些比較具創意的方式，可以又符合條例要求，亦都可以滿足到大眾對觀賞飛拱桁架的一個希望。」

▲ 皇都戲院保育顧問委員會成員吳韻怡。

利昌士多後人：戲院開場士多生意增

北角電廠街當年有一家利昌士多，士多後人黎小姐當晚亦有出席《皇都之夜》活動。她對於皇都活化計劃十分期待，因為始終皇都是她長大及充滿回憶的地方，看表演對於他們當年來說是一個盛事，她小時候第一齣戲也是在皇都戲院觀看。她希望皇都戲院可以重開成為表演場地，讓她入場尋找昔日看表演的回憶。

對黎小姐一家人來說，皇都戲院每次開場或午夜場時都會人來人往，是士多的重要生意來源。「小時候伙記數目不多，全家人都要一起落去士多，每次戲院開場就會叫家人幫手收錢、遞汽水、給客人送上小食等等。」

黎小姐回憶，戲院每次開場都有很香的燴魷魚味，每次一講起戲院就會想起這份味道。當年的小食至今都記憶猶新，例如是甘蔗、咖哩魚蛋等。此外，小時候很喜歡到皇都戲院大廈的天寶酒樓飲茶，天寶酒樓亦是她第一次上茶樓的回憶。

▲ 利昌士多後人黎小姐（圖左）。

天寶酒樓後人：70年代流行台灣歌舞團

無獨有偶，天寶酒樓的後人文先生當晚亦有出席《皇都之夜》活動，並剛好與黎小姐同檯欣賞表演。文先生表示，天寶酒樓是其家族生意，由他的三叔負責管理，一年會到天寶酒樓幾次吃飯共聚，由於他本人並非居住在皇都，因此與皇都的街坊不算熟絡，但皇都結束時已經長大成人，所以仍然保留不少回憶印象。

被問及皇都戲院有什麼特別時，他指以前70年代很興台灣歌舞團來港，例如是老一輩都會認識的台灣藝霞歌舞團，表演者甚至會包起他們的酒樓大廳吃飯。「那時候很多台灣歌星來登台，當時仙杜拉《啼笑姻緣》之類的廣東歌仍未流行，流行後就再沒有歌舞團了。」他又笑說：「當年的懷舊曲，例如是姚蘇蓉當年《今天不回家》、《幾度夕陽紅》，新一代都不會認識的了。」

文先生還分享了一些關於皇都戲院的個人逸事。「我們會全家人去看《鬼馬雙星》，一次過買廿多張戲票，之後就回到自己酒樓食飯。」他記得皇都戲院商場有一間偉倫唱片，「人生首張古典唱片就是在那兒購買。」

▲ 天寶茶樓後人文先生（圖左）。

部分獲邀出席《皇都之夜》的文化界人士：

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記者：嚴浩文

攝影：彭大偉