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【金融反腐】人行：堅決擁護對范一飛進行審查決定　反腐鬥爭一刻不停

股市 23:13 2022/11/06

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【金融反腐】人行：堅決擁護對范一飛進行審查決定　反腐鬥爭一刻不停

人民銀行周日下午召開黨委會議，堅決擁護中央對范一飛涉嫌嚴重違紀違法進行審查調查的決定，會議由人民銀行黨委書記、副行長郭樹清主持，黨委副書記、行長易綱及各位黨委委員出席。

會議一致認為，中紀委對范一飛涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查，充分體現了以習近平為核心的黨中央深入推進全面從嚴治黨、以零容忍態度懲治腐敗的堅強決心和堅定意志，凸顯了黨勇於自我革命的鮮明品格，釋放了反腐敗鬥爭一刻不停，永遠吹衝鋒號的強烈信號。人民銀行黨委堅決擁護中央決定。

會議要求，人民銀行系統各級黨組織和全體黨員幹部要深刻反思，以案為鑑，全面加強黨的政治建設，深刻領悟「兩個確立」（確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位）的決定性意義，切實增強「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識），堅定「四個自信」（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信），做到「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導），堅定理想信念，加強黨性修養，把穩政治方向。要深刻認識黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的長期性、複雜性、艱鉅性，保持永遠在路上的政治清醒和堅定，持之以恆推進全面從嚴治黨，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，依法行政，廉潔從政。要深入學習貫徹黨的二十大精神，不折不扣將黨中央關於經濟金融工作的各項決策部署落到實處。

【人民銀行】人行副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法受查

【監管科技】人行范一飛﹕監管科技有助控制金融風險

記者：譚志偉

港股 金融 習近平 中國市場 經濟 易綱 郭樹清 中國人民銀行 中紀委

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