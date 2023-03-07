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【新股IPO】內地海運服務商洲際船務通過上市聆訊　去年首三季多賺89%

新股IPO 10:44 2023/03/07

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【新股IPO】內地海運服務商洲際船務通過上市聆訊　去年首三季多賺89%

內地海運服務商洲際船務通過上市聆訊，中泰國際為獨家保薦人。截至去年9月底止，洲際船務首9個月收入按年增7.7%至2.85億美元，純利按年增89%至5399.9萬美元。據港交所 （00388） 文件顯示，集團第一次申請為去年4月13日，申請已於同年10月中到期，去年11月4日再度申請上市。

以收入劃分，當中船運服務1.21億美元，按年跌43%；來自航運服務公司收入1.23億美元，按年增9.9%；船舶管理服務合共4151.4萬美元，按年跌15.3%。

集資額將作擴大船隊、購買二手船舶等

洲際船務表示，內地海運市場競爭激烈，資本密集且高度分散，2021年共逾2萬名市場參與者通過國際航線往來中國運送貨物，集團為中國提供綜合船舶管理解決方案的領先第三方船舶管理服務提供商。

洲際船務預計，集資額將作擴大船隊、購買二手船舶、定期租貸業務；於上海、希臘、菲律賓及日本等地設立辦事處，及擴大青島、寧波及福州船舶營運；採用新數碼營運系統、租金開支及一次性翻新費用，以及營運開支。

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