▲ 【新加坡直擊】新加坡樟宜機場：旅遊需求激增 東南亞地區人均消費超疫情前

星港機場零售表現迥異，新加坡樟宜機場集團空側特許經營部董事總經理張秋雲接受本報書面訪問時稱，當地旅遊強勁復甦，9月份的客運量達到疫情前的60%，隨着航空旅行強勁復甦，正在加強餐飲零售服務。

張秋雲提到，機場零售業復甦，最受歡迎產品包括酒類、香水和化粧品以及奢侈品，目前即使中國遊客尚未回歸，但部分品牌的銷售額已超過疫情前的水平。

東南亞旅客人均消費較疫情增

她又稱，更多地區放寬邊境限制帶動新加披機場零售穩步復甦，來自馬來西亞、印尼、越南、泰國等東南亞旅客在機場人均消費較疫情前更多。

問及疫後支援措施，張秋雲稱，隨着客運量增加，樟宜機場集團會繼續支援合作夥伴招聘人手，並加大與品牌的促銷力度，例如早前夥拍樂天免稅店合作舉辦首屆「葡萄酒和烈酒世界（WOWS）」活動，並會推出更多餐飲促銷及購物活動，推動節日期間租戶表現。

星機場旅客人數及飛機起降量仍勝港

香港機管局公布9月機場旅客人數約52.5萬人次，按年增132.7%，但少過新加坡機場的342萬人次。香港機場9月飛機起降量約1.17萬架次，按年少16.3%，較2019年的3.3萬少約65%，而新加坡機場9月飛機升降數目約2.04萬架，達到疫情前的65.6%。

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記者：李哲毅