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【星港直擊】香港機場僅約40店舖營業　新加坡客運大樓悉數重開、店鋪陸續投入服務（多圖）

股市 11:00 2022/11/07

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【星港直擊】香港機場僅約40店舖營業　新加坡4客運大樓已悉數重開（多圖）

政府實施0+3刺激港人外遊意慾，然而香港國際機場零售區域人流仍有待恢復，據本報統計，至少逾百間店舖繼續暫停營業，機管局回應查詢時透露，現時客運大樓只有約40家商舖及食肆提供服務，意味只有約15%機場店舖營業。

機管局表示，會繼續與業務夥伴緊密合作，為預期增加的航班量及客運量作好準備。

亞洲另一航空樞紐的新加坡樟宜機場接受本報訪問時透露，其1、3號客運大樓幾乎所有商店已正常營業，而4、2號大樓相繼在9月和10月復運，商店會在未來數月逐步重開。

香港國際機場現況

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新加坡樟宜機場

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新加坡樟宜機場：旅遊需求激增帶動零售復甦　東南亞地區人均消費超疫情前，看【下一頁】

港機場大部分奢侈品店舖仍大門深鎖

本報記者早前到訪香港機場離境大堂，發現租用離境大堂巨鋪YSL，以至其他DIOR、GUCCI、周大福等奢侈品牌的店舖繼續大門深鎖，大部分表明會暫時關閉至另行停止，周大福機場店更是由2020年3月25日起停業，至今已超過2年半。

本報記者曾到訪新加坡樟宜機場3號客運大樓，其離境禁區大部分店舖正常營業，餐廳大致坐滿，但進入名店購物的人流稀少，此外機場地標「星耀樟宜Jewel Changi」吸引不少遊客駐足拍照。

機管局：陸續有更多店舖重開 紓緩措施已延長至11月

機管局回覆本報查詢時承認，客運大樓內大部分商舖及食肆暫停營業，但強調隨着早前入境檢疫規定進一步放寬，陸續有更多店舖重開。

機管局表示，自疫情以來推出多項紓緩措施，包括寬免所有在客運大樓繼續營業商舖及食肆的底租，而暫停營業的租戶亦獲寬免租金，相關措施最近再度延長至11月。機管局未有正面回應將籌備甚麼措施部署日後大規模通關，只稱會繼續與業務夥伴緊密合作，為預期增加的航班量及客運量作好準備。

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記者：李哲毅

市場拓展 樟宜 香港國際機場 出入境管制 客運量 新加坡 機場管理局 香港 亞洲

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