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南韓首爾火車出軌 至少30人傷

環球社會熱點 22:19 2022/11/06

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南韓首爾周日晚有火車出軌，造成至少30人受傷，大部分傷勢輕微。出事的無窮花號列車，原定由首爾龍山區前往全羅北道益山市，晚上8時15分出發，約8時55分駛入首爾永登浦站時出軌，當時車上載有275人。營運鐵路的韓國鐵道公社正調查事件，受事件影響，相關鐵路綫一度延誤逾一小時，

責任編輯：林建忠

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