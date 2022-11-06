南韓首爾火車出軌 至少30人傷 環球社會熱點 22:19 2022/11/06 分享： 分享： 南韓首爾周日晚有火車出軌，造成至少30人受傷，大部分傷勢輕微。出事的無窮花號列車，原定由首爾龍山區前往全羅北道益山市，晚上8時15分出發，約8時55分駛入首爾永登浦站時出軌，當時車上載有275人。營運鐵路的韓國鐵道公社正調查事件，受事件影響，相關鐵路綫一度延誤逾一小時， 責任編輯：林建忠 追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 約翰遜退選黨魁傳有財政考量 落敗恐損近9000萬收入 今日 約翰遜退選黨魁傳有財政考量 落敗恐損近9000萬收入 英最大護士工會擬全國罷工 要求加薪約17% 今日 英最大護士工會擬全國罷工 要求加薪約17% 星航連續兩季錄盈利 3年來首派息 今日 星航連續兩季錄盈利 3年來首派息 一國成俄烏戰爭贏家 分析指今年經濟增長料達雙位數 今日 一國成俄烏戰爭贏家 分析指今年經濟增長料達雙位數 你可能感興趣 約翰遜退選黨魁傳有財政考量 落敗恐損近9000萬收入 今日 19:05 約翰遜退選黨魁傳有財政考量 落敗恐損近9000萬收入 英最大護士工會擬全國罷工 要求加薪約17% 今日 18:50 英最大護士工會擬全國罷工 要求加薪約17% 星航連續兩季錄盈利 3年來首派息 今日 18:08 星航連續兩季錄盈利 3年來首派息 交通事故 出軌 火車 南韓 首爾