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【國際盛事】香港國際七人欖球賽正式結束 主辦單位指三日合共逾6萬人次入場

環球政經 21:34 2022/11/06

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香港國際七人欖球賽於本日（11月6日）晚上結束，主辦單位表示，今日有約21,000人次入場觀賞賽事，而3日賽事合計吸引超過65000人次入場。在今天晚上舉行的決賽，澳洲以20:17擊敗斐濟，取得盃賽冠軍。政府多名主要官員今日先後到大球場欣賞賽事，包括行政長官李家超，三名司長及多名局長等。

【薪酬調整】調查指逾半僱員過去一年遭凍薪 勞聯倡企業明年加薪不少於6%【下一頁

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

本屆香港國際七人欖球賽適逢疫情期間舉行，受防疫措施影響，旅客來訪數目大幅下降，日前亦有南非遊客因持黃碼被拒入場。欖總其後表示會安排退款，據了解，該批遊客於今日（6日）轉「藍碼」後，獲大會安排他們坐包廂招待。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

賽後行政長官李家超在社交媒體中表示：「香港國際七人欖球賽是亞洲最受歡迎的體育賽事之一，在事隔三年後於週末成功舉辦。數萬人歡聚一堂，享受盛事的熱鬧和歡樂氣氛，這證明了香港已經重返國際舞台，香港迎來了新的篇章，東方之珠比從前更閃更亮。」

【有相睇】沙田第一城蝕不停　企理三房戶3年帳蝕85萬【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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