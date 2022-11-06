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【全球暖化】氣候峰會COP27今舉行 今年談判重點預料將對富國施壓 要求採取減碳補救措施

環球政經 20:30 2022/11/06

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第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）於本日（11月6日）於埃及沙姆沙伊赫舉行，外間指預計敦促富國加碼資助開發中國家適應氣候變遷，並採取減碳補救措施及提供十多年前承諾的資金，將是今年這場氣候峰會的焦點。

【社交媒體】Twitter正式啟動「藍剔認證」付費機制 每月收費為7.99美元【下一頁

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

根據外媒報導，多數國家直到COP27峰會開幕前夕均仍未遵循去年氣候峰會達成的「格拉斯哥氣候協定」，提出更快的減少碳排放時間表。COP27為期13天，預計將有4萬多人參與，其中包括約100名國家和政府領袖。今年會議六大主題為轉型、糧食安全、氣候行動融資、乾淨能源發展，水安全和脆弱社區的可持續性。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

今年各國談判的一大重點在於氣候適應融資。滙豐銀行ESG研究全球主管陳偉信(音譯)表示，東道主埃及將代表非洲尋求更多資金，以強化開發中國家的韌性及抵銷極端氣候事件造成的損失。

【有相睇】將軍澳東港城兩房548萬沽　實用呎價11760元【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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埃及 氣候暖化

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