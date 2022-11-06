【年度活動】香港法律周下星期一起舉行 將討論「一帶一路」建設 及法律科技最新發展

律政司主辦的年度活動「香港法律周2022」將由明日起一連五日舉行，活動匯聚全球各地的知名專家、執業者、政府官員、學者及各界翹楚，就一系列廣泛的議題分享真知灼見，議題包括透過國際文書和多元化的爭議解決機制促進尋求司法公正、推動法治建設以達致可持續發展、以及與「一帶一路」建設和國際舞台有關法律科技方面的最新發展。

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香港法律周2022獲多個國際法律組織、本地兩大法律專業團體以及其他法律相關組織全力支持，將以線上線下混合模式舉行以下多項國際重要活動：

十一月七日

亞太國際私法峰會



十一月八日

海牙國際私法會議公約：支持跨境民商事訴訟—慶祝HCCH亞太區域辦事處十周年工作坊

年度仲裁會議



十一月九日

東盟網上爭議解決工作坊：網上爭議解決可促進東盟及香港企業的跨境貿易和投資

香港調解講座2022



十一月十日

香港律師會第五屆「一帶一路」論壇：「一帶一路」元宇宙與金錢之路



十一月十一日

法治大會：法治公義 普惠共存

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

有關香港法律周2022的詳情，市民可瀏覽專屬網站（www.legalweek.hk），或於webcast.info.gov.hk觀看網上直播。有興趣透過網上出席活動的公眾人士，亦可經專屬網站登記。

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記者：鄭日棱