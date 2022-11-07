英動保團體籲未來禁養一貓種 批明星刺激飼養風氣

可愛的貓咪深得不少主人心，眾多明星亦是愛貓之人。英國有貓咪權益團體公開呼籲，未來應該禁止飼養蘇格蘭摺耳貓，指品種有天生的基因突變。團體更批評一眾明星在網上曬貓照，刺激摺耳貓飼養風氣。

辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬 【下一頁】

動物保護團體「保護貓咪」（Cats Protection）表示，希望未來全面禁絕飼養蘇格蘭摺耳貓（Scottish Fold），更希望立法把配種生育蘇格蘭摺耳貓納入違法行為。

保護貓咪指出，過去12月內接收的貓咪為如蘇格蘭摺耳貓的純種貓，英國的蘇格蘭摺耳貓數量亦大增至約11萬，數量已達不可忽視水平，佔英國貓咪總數約百分之一。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相 【下一頁】

團體指愈來愈多人可能受名人影響，打算飼養潛在嚴重健康風險的純種貓。團體促請民眾在飼養前需了解有關品種貓咪的健康隱憂，並多加考慮再決定是否飼養。

蘇格蘭摺耳貓是一種耳朵有基因突變的貓，它們的軟骨部份有一個摺，使耳朵向前屈摺，並指向頭的前方。美國流行天后Taylor Swift及英國音樂巨星Ed Sheeran亦同樣飼養蘇格蘭摺耳貓。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培