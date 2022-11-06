▲ 【復星系】復星郭廣昌減持招金20%予紫金 套現44億

紫金礦業 （02899） 宣布，全資子公司金山香港擬通過大宗交易方式，收購復星郭廣昌旗下豫園股份持有的招金礦業 （01818） H股6.54億股，佔總發行股數20%，每股收購價為6.72元，較上周五收市價6.84元折讓1.8%，合共涉及43.95億元，資金來自公司自籌。

交易完成後，金山香港將成為招金第二大股東。

招金大股東為招遠市人民政府，總持股12.15億股或37.16%。郭廣昌旗下未有披露最新持股，據資料，預期持股將減至1.78億股或5.5%。

紫金指出，招金礦業保有黃金資源量 1,219 噸，權益資源量 942 噸，資源稟賦好，品位較高；在產礦山年礦產金產能約 20 噸；在建的海域金礦為近年來中國境內發現的最大金礦，將於 2025 年建成投產，達產後年產黃金約 15-20 噸，且生產成本較低，預期經濟效益顯著。

交易完成後，紫金按 20%權益計算黃金資源量將增加 188 噸，權益礦產金年產量增加約 4 噸；海域金礦投產後，紫金權益礦產金年產量預計將再增加 6.6－8.8 噸（按合計持有海域金礦 44%權益）；本次收購符合集團戰略，有助於進一步鞏固和提升公司在全球黃金行業的地位。

紫金大股東為閩西興杭國有資產投資經營有限公司，持股23.1%。

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記者：譚志偉