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英女王據報情迷湯告魯斯 邀參觀溫莎堡兼破例做一件事

環球社會熱點 08:35 2022/11/07

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英女王9月驟然逝世，享年96歲。英媒報道指，英女王逝世前與一位荷里活巨星成為好朋友，特意邀請他前往溫莎堡私人共聚。據悉，英女王相當喜歡這位名人，甚至破例讓他在溫莎堡做與別不同的事情。

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英媒引述消息人士指，美國荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）於5月獲英國王室邀請，出席英女王白金禧慶典活動之一的馬術盛事。據悉英女王原打算比賽結束後，與湯告魯斯在王室包廂交談，但她最終因行動不便提前離開。

消息人士稱，英女王在馬術活動無法與湯告魯斯碰面感到失落，於是主動邀請湯告魯斯參觀溫莎堡，為他安排一個特別之旅。兩人一起喝茶交談，據報英女王相當喜歡湯告魯斯，二人一拍即合，英女王乘機提出要與他合照，更容許湯告魯斯鳴發禮炮。

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英女王當日心情愉快，其後邀請湯告魯斯返回城堡共聚午餐，更破例讓他乘坐私人直昇機於溫莎堡內降落。可惜的是，這亦湯告魯斯最後一次與英女王會面。

湯告魯斯曾表示非常欽佩英女王，深受她的奉獻精神而感動，讚揚英女王成就別具歷史意義。

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責任編輯：郭麗明

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