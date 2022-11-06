約翰遜退選黨魁傳有財政考量 落敗恐損近9000萬收入

英國前首相約翰遜早前退出角逐保守黨黨魁，使辛偉誠順利接任首相。英國有媒體指出，約翰遜如在黨魁選舉中落敗，代價可能是1,000萬英鎊收益，指他因財政理由才決定退出。然而，約翰遜發言人否認消息。

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《衛報》引述娛樂行業消息人士透露，約翰遜（Boris Johnson）7月下台後與多間經理人公司接觸。據悉，約翰遜潛在收益估計高達一年2,000萬英鎊（約1.79億港元）。

消息人士指出，約翰遜打算參加黨魁選舉後被告知，一旦最終不敵辛偉誠（Rishi Sunak），他對全球觀眾的吸引力將大減。業內人士估計，約翰遜假如落敗商業價值可能縮水一半，只剩1,000萬英鎊（約8,933萬港元）。

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但約翰遜發言人表示，財政原因不在決定是否退選的考量之內，並指財政理由根據與退選無關。發言人強調，退選原因與當日聲明一致。約翰遜當日表明，已有足夠支持入閘，但稱參選是不正確的事，直指執政黨內部不團結亦無法有效管治國家，現時最好的做法是不參與黨魁選舉。

不少保守黨人士認為，約翰遜退選主要原因是被告知如果參選可能加劇分裂保守黨，以及摧毀個人聲譽。1922委員會（1922 Committee）主席布拉迪（Graham Brady）上周亦確認，約翰遜的確有足夠支持可以參選。

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責任編輯：吳漢培

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