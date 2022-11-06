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【經濟數據】第三季GDP初值為負增長4.5% 陳茂波發文指：全年計數字亦難言樂觀

環球政經 18:51 2022/11/06

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本港上周發表的第三季本地生產總值(GDP)初值為負增長4.5%，是連續第三個季度按年收縮，財政司司長陳茂波近日亦在網誌發文時表示，全年計數字亦難言樂觀。但同時他亦強調儘管復蘇的過程會有起伏,但只要疫情持續受控,對外活動進一步恢復,可望支持未來經濟復甦動力逐步增強。

【消費情報】FIFA特許卡塔爾世界盃特許零售精品店 獨家登陸恒基地產旗下六大商場【下一頁

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

陳茂波認為目前最迫切的是增加投資和經濟驅動力，而吸引企業、招攬人才亦是特區政府目前全力推進的工作方向，另外特區政府同時亦會加強基礎建設投入、擴大香港的發展容量和承載力，讓香港在經濟復蘇時，能更充分把握發展機遇，將經濟發展推上更高的台階

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

在網誌當中，陳茂波亦回顧剛圓滿結束的國際金融領袖投資峰會，他表示不少與會者都認為峰會的不同環節能讓他們更深入掌握到更多環球金融市場狀況及發展的一手資訊；他們亦能從內地金融監管機構領導的答問環節中，直接了解到他們的觀點與內地政策思路，以及香港金融市場的現況。

【有相睇】沙田第一城蝕不停　企理三房戶3年帳蝕85萬【下一頁

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撰文：鄭日棱

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經濟 GDP 陳茂波

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