英最大護士工會擬全國罷工 要求加薪約17%

英國物價持續飆升 ，多個行業要求加薪紓緩生活成本。英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）早前就是否罷工進行投票，據悉絕大多數護士支持發動罷工，估計罷工護士涉及30萬人。

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英國皇家護理學院上周舉行投票，讓全國會員決定是否罷工，並在本周公布投票結果。BBC引述RCN消息人士指，大多數護士贊成發起全國罷工，屬工會成立106年以來歷史性首次。

RCN擁有超過30萬名會員，一旦決定罷工，全國非緊急醫療服務將受影響，至於緊急醫療服務會維持正常運作。如果個別地方分會支持票數不達標，當地醫院機構的護士不會參與。

政府希望護士能認真考慮愚工對患者的影響，但RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）指是次罷工決定已得到為數不少的患者支持，強調無論是經驗豐富抑或新護士，他們都認為沒有受到公平對待及重視，對護理專業前景感到暗淡 。

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RCN要求護士加薪標準要較零售物價指數（RPI）通脹率多5%；英國近月RPI通脹率均高於12%，但全國沒有任何地區的薪酬加幅接近此水平。

英格蘭與威爾士的國民保健服務（NHS）護士等醫護人員，平均薪酬加幅為4.75%。至於蘇格蘭護士則統一加薪至略高於2,200英鎊（1.96萬港元）；北愛爾蘭護士暫時未獲加薪。

與此同時，其他醫護工會包括Unison、皇家助產士學院 GMB及Unite，亦已開始或計劃就罷工舉行投票。

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責任編輯：郭麗明