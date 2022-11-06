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星航連續兩季錄盈利 3年來首派息

環球經濟金融 18:08 2022/11/06

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隨多國重新放寬出入境限制，航空業逐漸復甦。新加坡航空公司日前公布第3季業績，錄得純利5.5億新加坡元，連續兩季有盈利。同時，星航宣布每股派息1毫新加坡元，為公司3年來首次派息。

新加坡圖穩定能源供應 邀私人公司投資新電力項目 【下一頁】

星航上周五（4日）公布業績，截止9月30日為止，與去年同期虧損4.27億新加坡元比較（約23.9億港元），第3季獲得5.56億新加坡元純利（約31.1億港元），繼第2季後再次錄得利潤。

第3季營收亦較一年前同期增加近3倍，達44.9億新加坡元（約251.2億港元），上升6.78億新加坡元（約37.9億港元）。

同時，星航宣布中期派息，每股派1毫新加坡元，是自2019年11月每股派0.8毫新加坡元後，3年來首次派息。

新加坡「社區關愛組屋」設基本裝修家俬 僅限一類人申請 【下一頁】

星航表示，受惠於夏天旅客出遊需求強勁，機票價格因供應未恢復疫情前水平而推高。星航認為，東亞多地放寬邊境限制，預期需求在年底時將持續強勢，機票銷情在農曆新年前仍然強勁。不過星航亦警告，今年第3季貨運航班需求或較一年前同期更為疲弱。

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責任編輯：吳漢培

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