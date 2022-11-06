【消費優惠】7-11便利店推「11.7 Day大折日」單一消費買滿100元即享77折優惠

7-11便利店推出「11.7 Day大折日」優惠折扣日活動，由11月7日早上7時起，客戶於全線7-11便利店分店，單一消費買滿100元或以上，即可享有77折優惠。

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是次7-11折扣日優惠適用於多款產品，包括一系列精選雪糕雪條、零食、飲品等，款式包括Häagen-Dazs迪士尼派對冰袋套裝、DREYER'S D-COLLECTION雪糕、卡樂B薯片、IRVINS鹹蛋魚皮、清熱酷、維他新鮮茶、各式啤酒汽水等。

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除了一系列美食及日用品外，是次7-11折扣日優惠亦適用於新推出的8大迪士尼三眼仔及史迪仔精品，款式可愛實用更附有糖果，有齊多用途袋、環境袋、鎖匙扣及玻璃杯，精品折後價值由29.3元起。

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撰文：鄭日棱