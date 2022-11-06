  • 21°C
香港時間 : 20221106日 (週日) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神巴菲特】投資旗艦巴郡第三季經營利潤增20%勝預期　期內回購10億美元、續持千億現金

股市 17:36 2022/11/06

分享：

分享：

【股神巴菲特】投資旗艦巴郡第三季經營利潤增20%勝預期　期內回購10億美元、續持千億現金

股神巴菲特（Warren Buffet）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）公布第三季業績，由於通脹上升、股票投資收益下降以及9月伊恩颶風造成的巨額損失抵消巴郡部分業務復甦，上季淨虧損26.9億美元，但經營利潤為77.61億美元，按年增長 20%，勝市場預期。

巴郡上季斥資10.5億美元回購，步伐與次季的10億美元相若，但低於市場預期，市場原估將與首季的32億美元相若。截至三季度末，巴郡現金為1090億美元，高於次季的1054億美元。

巴郡保險投資收入增21% 鐵路業務下跌

巴郡第三季保險投資收入為 14.08 億美元，按年增21.3%；公用事業和能源業務的收入為15.85億美元，按年增6%；然而保險承保損失9.62億美元，而鐵路收入為14.42億美元，按年少5.9%。

CFRA Research 分析師 Cathy Seifert 認為，巴郡或處於拐點，與經濟走勢大概相同，需要控制成本，為需求放緩和潛在衰退做準備。

巴郡五大持倉不變

隨著財報公開，巴菲特重倉股也曝光，截至上季末，巴郡最大持倉繼續是蘋果（Apple，美：AAPL），持股市值為1265億美元；其次是美國銀行（Bank of America，美：BAC），持股市值為312億美元；雪佛龍Chevron（美：CVX）、可口可樂（美：KO）、美國運通（美：AXP）持股市值分別為244億、224億、205億美元。

巴郡上季投資虧損101億美元，但集團再度重申，單論任何一個季度的投資損失通常都是毫無意義。

相關文章：

【股神沽比亞迪】巴菲特周二再沽330萬股比亞迪、套現5.6億　料9月初起累售21億大貨

【股神巴菲特】巴郡增持蘋果、西方石油、雪佛龍等9股　清倉Verizon

【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？

編輯：李哲毅

美股 可口可樂 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 美國運通（American Express，美：AXP） 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 雪佛龍（Chevron，美：CVX） 美國銀行（BofA，美：BAC） 蘋果（Apple，美：AAPL）

上一篇文章

【內房銷售】中海外上月合同銷售增15%　一文看清10月內房銷售（不斷更新）

下一篇文章

【外圍一周前瞻】聚焦美中期選舉＋通脹數據　料10月CPI按年升幅回落至7.9%（附表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款