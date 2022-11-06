【股神巴菲特】巴郡第三季投資再虧101億美元　經營利潤勝預期、續持千億現金

▲ 【股神巴菲特】投資旗艦巴郡第三季經營利潤增20%勝預期 期內回購10億美元、續持千億現金

股神巴菲特（Warren Buffet）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）公布第三季業績，上季列帳淨虧損26.9億美元，但經營利潤為77.61億美元，按年增長20%，勝市場預期。巴郡指出，雖然部分業務復甦，但通脹上升、股票投資收益下降，以至9月伊恩颶風造成的巨額損失都抵銷相關利好。

繼第二季投資巨虧530億美元，巴郡上季投資虧損101億美元，但集團再度重申，單論任何一個季度的投資損失通常都是毫無意義。

巴郡上季斥資10.5億美元回購，步伐與次季的10億美元相若，但低於市場預期，市場原估將與首季的32億美元相若。截至三季度末，巴郡現金為1090億美元，高於次季的1054億美元。

巴郡保險投資收入增21% 鐵路業務下跌

巴郡第三季保險投資收入為 14.08 億美元，按年增21.3%；公用事業和能源業務的收入為15.85億美元，按年增6%；然而保險承保損失9.62億美元，而鐵路收入為14.42億美元，按年少5.9%。

CFRA Research 分析師 Cathy Seifert 認為，巴郡或處於拐點，與經濟走勢大概相同，需要控制成本，為需求放緩和潛在衰退做準備。

巴郡五大持倉不變

隨著財報公開，巴菲特重倉股也曝光，截至上季末，巴郡最大持倉繼續是蘋果（Apple，美：AAPL），持股市值為1265億美元；其次是美國銀行（Bank of America，美：BAC），持股市值為312億美元；雪佛龍Chevron（美：CVX）、可口可樂（美：KO）、美國運通（美：AXP）持股市值分別為244億、224億、205億美元。

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編輯：李哲毅