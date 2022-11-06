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一國成俄烏戰爭贏家 分析指今年經濟增長料達雙位數

環球社會熱點 17:09 2022/11/06

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俄烏戰爭爆發後，俄羅斯頒布局部動員令，導致大量國民湧入鄰近歐洲國家。數據顯示，自今年2月底以來，超過10萬名俄羅斯人湧入格魯吉亞，帶動當地經濟增長。歐洲復興開發銀行首席經濟學家預計，格魯吉亞今年經濟增長高達雙位數。

伊朗首認曾向俄供無人機 烏方指說謊 【下一頁】

格魯吉亞官方數據顯示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，有4.3萬名俄羅斯人湧入當地。普京（Vladimir Putin）9月下旬宣布全國動員後，移民到吉魯吉亞的人數增加近7萬人，至今有超過11.2萬名俄羅斯移民。

格魯吉亞央行數據指，4月至9月期間，俄羅斯人轉移超過10億美元（78億港元）至格魯吉亞，按年急增5倍，外資流入創3年以來新高。

當地最大銀行TBC行政總裁Vakhtang Butskhrikidze表示，大約一半外流俄羅斯人來自科技業，亦有持大量現金的富豪抵達，帶動當地消費需求急增。 Butskhrikidze指，新移民填補格魯吉亞經濟技能缺口，提高本地科企競爭力，國家今年各行各業發展蓬勃，經濟有望實現增長。

普京擴大俄兵源 容許重罪釋囚入伍 【下一頁】

歐洲復興開發銀行（EBRD）東歐與高加索首席經濟學家Dimitar Bogov稱，早前曾預料俄烏戰爭會對格魯吉亞經濟產生重大負面影響，但至今沒有成真。相反地，格魯吉亞今年有望實現10%強勁經濟增長。

但Bogov強調，推動格魯吉亞經濟增長的因素屬暫時性，無法確保未來數年經濟能持續增長，需抱持審慎態度。

此外，俄羅斯移民潮推高格魯吉亞住宅租金，導致當地很多低收入人士及學生面臨房屋危機。有商界領袖擔心，若戰爭結束俄羅斯人返國後，格魯吉亞的經濟可能面臨硬著陸。

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責任編輯：郭麗明

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