  • 21°C
香港時間 : 20221106日 (週日) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國中期選舉】兩黨10金主捐逾42億 索羅斯破10億

環球社會熱點 16:44 2022/11/06

分享：

分享：

在美國參與選舉耗費不菲，民主共和兩黨不時發出贊助邀請。美國在研究團體指出，今年中期選舉中，兩黨獲多名金主支持，10名富商捐出約5.4億美元，「金融大鱷」索羅斯單人捐出超過1億美元支持民主黨。團體估計，2022年中期選舉總開支將超過2018年。

【美國中期選舉】拜登奧巴馬特朗普出動拉票 力爭奪下搖擺州 【下一頁】

【美國中期選舉】佩洛西呼籲選民投票 夫遇襲後首露面 【下一頁】

研究團體（OpenSecrets）根據競選活動數據發現，兩黨今次選舉的前10位金主共捐出約5.4億美元（約42.4億港元）。索羅斯（George Soros）向民主黨捐贈1.285億港元（約10.08億港元），為2022年中期選舉之冠。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

索羅斯同時亦向多個民主黨黨內或相關團體捐款，如由參議院領袖舒默（Charles Schumer）控制的參議院多數黨政治委員會。因長年大額向民主黨捐款，索羅斯被右翼人士及陰謀論者攻擊。

美國商人烏伊萊恩（Richard Uihlein）是今次共和黨最大金主，共捐出8,070萬美元（約6.33億港元）。排名2至5位全為共和黨金主，前10中大手金援民主黨的只有3人，金額合計2.04億美元（約16億港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國中期選舉】拜登奧巴馬特朗普齊出動 訪搖擺州拉票（不斷更新）
今日
【美國中期選舉】拜登奧巴馬特朗普齊出動 訪搖擺州拉票（不斷更新）
【美國中期選舉】奧巴馬TikTok講冷笑話拉票 網民：改投共和黨
2022/11/03
【美國中期選舉】奧巴馬TikTok講冷笑話拉票 網民：改投共和黨
【美國中期選舉】特朗普最快本月14日 宣布參選總統（第二版）
2022/11/05
【美國中期選舉】特朗普最快本月14日 宣布參選總統（第二版）
【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力
2022/11/03
【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力
【美國中期選舉】舒默向拜登透露 民主黨喬治亞州選情告急
2022/10/28
【美國中期選舉】舒默向拜登透露 民主黨喬治亞州選情告急

你可能感興趣

【美國中期選舉】拜登奧巴馬特朗普齊出動 訪搖擺州拉票（不斷更新）
今日 14:46
【美國中期選舉】拜登奧巴馬特朗普齊出動 訪搖擺州拉票（不斷更新）
【美國中期選舉】奧巴馬TikTok講冷笑話拉票 網民：改投共和黨
15:00 2022/11/03
【美國中期選舉】奧巴馬TikTok講冷笑話拉票 網民：改投共和黨
【美國中期選舉】特朗普最快本月14日 宣布參選總統（第二版）
14:00 2022/11/05
【美國中期選舉】特朗普最快本月14日 宣布參選總統（第二版）
選舉 政治 地緣政治 美國 索羅斯 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

一國成俄烏戰爭贏家 分析今年經濟增長料達雙位數

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】美媒指華府暗示烏放風向談 伊朗認曾向俄供無人機（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間11:00）
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款