【美國中期選舉】兩黨10金主捐逾42億 索羅斯破10億

在美國參與選舉耗費不菲，民主共和兩黨不時發出贊助邀請。美國在研究團體指出，今年中期選舉中，兩黨獲多名金主支持，10名富商捐出約5.4億美元，「金融大鱷」索羅斯單人捐出超過1億美元支持民主黨。團體估計，2022年中期選舉總開支將超過2018年。

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研究團體（OpenSecrets）根據競選活動數據發現，兩黨今次選舉的前10位金主共捐出約5.4億美元（約42.4億港元）。索羅斯（George Soros）向民主黨捐贈1.285億港元（約10.08億港元），為2022年中期選舉之冠。

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索羅斯同時亦向多個民主黨黨內或相關團體捐款，如由參議院領袖舒默（Charles Schumer）控制的參議院多數黨政治委員會。因長年大額向民主黨捐款，索羅斯被右翼人士及陰謀論者攻擊。

美國商人烏伊萊恩（Richard Uihlein）是今次共和黨最大金主，共捐出8,070萬美元（約6.33億港元）。排名2至5位全為共和黨金主，前10中大手金援民主黨的只有3人，金額合計2.04億美元（約16億港元）。

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責任編輯：吳漢培