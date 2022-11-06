【薪酬調整】調查指逾半僱員過去一年遭凍薪 勞聯倡企業明年加薪不少於6%

臨近年末，又到了討論薪酬的季節，根據港九勞工社團聯會的一項調查發現，過半受訪僱員在過去一年被凍薪，一成人減薪，三成三的僱員獲加薪。

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調查在8月至10月以問卷形式進行，成功訪問1185名來自不同行業的僱員。勞聯認為，不少僱員在疫情期間受凍薪、減薪及裁員影響，當中以旅遊、航空及飲食業最嚴重。勞聯認為，考慮到疫情開始緩和，經濟開始復蘇，僱員希望可以獲合理加薪。對於來年薪酬調整，過半受訪者認為應根據通脹因素決定薪酬調整，四成受訪者認為來年加薪4至6%為合理加幅，而僱員期望加薪幅度平均值是7.92%，中位數是6%。

勞聯認為企業應該改善僱員過往兩年被凍薪甚至減薪的狀況，使他們起碼能應付通脹帶來的影響，同時為了創造條件挽留人才，勞聯建議企業來年加薪不少於6%。

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撰文：鄭日棱