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【社會媒體】Twitter正式啟動「藍剔認證」付費機制 每月收費為7.99美元

理財智慧 15:54 2022/11/06

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馬斯克正式啟動Twitter Blue（藍剔）官方認證的收費計劃，每月收費 7.99 美元（約62元台），收費計劃預計將先從美國、加拿大、澳洲、紐西蘭和英國開始實行。

【Twitter】馬斯克裁減Twitter約一半員工 每位被裁員工可獲3個月遣散費【下一頁

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

Twitter Blue（藍剔）原先是用來認證知名人士、政府官員、知名品牌或機構的官方帳號地位，但最新iOS版更新版中顯示，升級版 Twitter Blue的價格為每月 7.99 美元，用戶只要付費就可以保留之前 Twitter 免費驗證流程中申請的Twitter Blue（藍剔）認證標記。此外，即將推出的計畫包括其他服務，如付費 Twitter用户將看到「一半廣告」，以及表面上「相關性增加兩倍」的廣告（Twitter Blue 之前完全刪除廣告），甚至擁有在 Twitter 上發布更長影片的能力。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

由於計畫尚未正式運作，目前不清楚現有的官方認證用戶若沒有訂閱Twitter Blue計畫，是否會被移除官方認證的Twitter Blue（藍剔）標記。對於Twitter Blue（藍剔）官方認證的收費計劃目前仍存在很多爭議，因為任何人只要願意支付月費，都可以冒充政府人員、名人、傳媒或知名品牌。

【有相睇】沙田第一城蝕不停　企理三房戶3年帳蝕85萬【下一頁

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撰文：鄭日棱

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