【社會媒體】Twitter正式啟動「藍剔認證」付費機制 每月收費為7.99美元

馬斯克正式啟動Twitter Blue（藍剔）官方認證的收費計劃，每月收費 7.99 美元（約62元台），收費計劃預計將先從美國、加拿大、澳洲、紐西蘭和英國開始實行。

【Twitter】馬斯克裁減Twitter約一半員工 每位被裁員工可獲3個月遣散費【下一頁】

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

Twitter Blue（藍剔）原先是用來認證知名人士、政府官員、知名品牌或機構的官方帳號地位，但最新iOS版更新版中顯示，升級版 Twitter Blue的價格為每月 7.99 美元，用戶只要付費就可以保留之前 Twitter 免費驗證流程中申請的Twitter Blue（藍剔）認證標記。此外，即將推出的計畫包括其他服務，如付費 Twitter用户將看到「一半廣告」，以及表面上「相關性增加兩倍」的廣告（Twitter Blue 之前完全刪除廣告），甚至擁有在 Twitter 上發布更長影片的能力。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

由於計畫尚未正式運作，目前不清楚現有的官方認證用戶若沒有訂閱Twitter Blue計畫，是否會被移除官方認證的Twitter Blue（藍剔）標記。對於Twitter Blue（藍剔）官方認證的收費計劃目前仍存在很多爭議，因為任何人只要願意支付月費，都可以冒充政府人員、名人、傳媒或知名品牌。

【有相睇】沙田第一城蝕不停 企理三房戶3年帳蝕85萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱