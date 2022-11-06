【烏克蘭戰爭】伊朗首認曾向俄供無人機 烏方指說謊

烏克蘭與西方國家接連指責俄羅斯，利用伊朗製造的無人機發動襲擊。伊朗上周六（5日）首次承認曾經向俄羅斯提供無人機，但強調所有無人機是在俄烏戰爭爆發前付運。烏克蘭總統澤連斯基則指控伊朗說謊。

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烏克蘭多個城市基建設施近日屢次遭受俄軍無人機及導彈攻擊，烏克蘭和西方指控伊朗向俄羅斯提供無人機和導彈，但伊朗與俄羅斯一直否認。

伊朗國家通訊社（IRNA）上周六引述外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian），承認在俄烏戰爭爆發前數個月，曾向俄羅斯付運少量無人機，屬伊朗首次承認有提供無人機予俄軍。但阿卜杜拉希揚否認向俄羅斯提供導彈，更指西方國家說法大驚小怪。

IRNA報道稱，德黑蘭與基輔原定同意就無人機指控展開討論，但烏方沒有派代表出席。阿卜杜拉希揚重申，如果有證據顯示俄羅斯曾使用伊朗無人機對付烏克蘭，德黑蘭絕不無動於衷。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控伊朗撒謊，聲稱烏軍每日最少擊落10架由伊朗製造的無人機，批評伊朗向俄軍供應數量有限的無人機是謊言。澤連斯基稱，如果伊朗繼續對顯而可見的事實撒謊，全球將更積極調查兩國之間的恐怖主義合作，以及背後利益。

美國伊朗問題特使Robert Malley於Twitter表示，伊朗聲稱只提供少量無人機說法不實。他指伊朗僅在今年夏天就派遣數十名軍事人員前往烏克蘭，教導當地的俄軍操作無人機。

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責任編輯：郭麗明