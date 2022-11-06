【美國中期選舉】拜登奧巴馬特朗普出動拉票 力爭奪下搖擺州

美國中期選舉會在周二（8日）正式展開，結果將左右總統拜登未來施政。拜登近日繼續積極拉票，上周六（5日）更聯同前總統奧巴馬，前往搖擺州之一賓夕法尼亞州拉票。同日，共和黨前總統特朗普亦在當地拉票，支持黨內當州參議員候選人。

【美國中期選舉】佩洛西呼籲選民投票 夫遇襲後首露面 【下一頁】

拜登（Joe Biden）與奧巴馬（Barack Obama）上周六在賓夕法尼亞州（Pennsylvania），為當州民主黨參議院候選人費特曼（John Fetterman）拉票。拜登向在場民眾表示，如民主黨在中期選舉落敗，美國恐怕面臨數十年「後果」（consequences）．

拜登指3日後的選舉將是美國人人生內，其中一次最重要的選舉，結果會決定美國未來數十年的走向，能夠決定未來的權利正掌握在大眾手上，呼籲選民投票。拜登稱選民將要決擇，支持哪一個類型的美國。

奧巴馬則引用民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi）遇襲，指事件是仇恨言論下的產物，暗指共和黨妖魔化政治對手及發表瘋狂言論，為美國創造危險的政治氣候。

【美國中期選舉】拜登奧巴馬特朗普齊出動 訪搖擺州拉票（不斷更新） 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）同日亦身處賓夕法尼亞州，為自己支持的候選人Mehmet Oz站台。他陳列多項民主黨過失，由處理通貨膨脹不力至把自己支持者觀點視為威脅等。特朗普呼籲選民，如想停止破壞美國，挽救「美國夢」（American Dream），周二必須支持共和黨。

外國媒體指賓夕法尼亞州與喬治亞州（Georgia）及內華達州（Nevada）的參議院改選結果，將影響民主黨能否保持參議院微弱的多數黨地位。根據多個預測及民調，共和黨預計將重掌眾議院，參議院則爭持激烈。

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責任編輯：吳漢培