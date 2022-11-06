【核酸檢測】政府宣布下周二起核酸檢測不再撩鼻 並改為採集咽喉拭子樣本

政府宣布下周二起在社區檢測中心、社區檢測站、臨時流動採樣站和機場入境檢測站進行的免費核酸檢測樣本採集程序將以採集咽喉拭子樣本，取代現時的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，此外，強制檢測公告也會相應修改，接受以咽喉拭子樣本進行的檢測。

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政府表示，改以咽喉拭子採集上呼吸道檢測樣本進行核酸檢測仍可達致高靈敏度。咽喉拭子樣本屬國家衞生健康委員會發布的第九版《新型冠狀病毒肺炎防控方案》建議使用的上呼吸道樣本之一，在內地大規模核酸檢測，包括集中隔離及口岸入境經常使用。服務承辦商的專業採樣人員會按衞生署衞生防護中心發出的相關指引採樣，以確保樣本質素。專業人員採集咽喉拭子樣本進行檢測，靈敏度可靠，同時可縮短採樣時間，簡化樣本採集程序。這次改動可提升整體檢測效率和服務量，也不會影響核酸檢測的準確性。

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目前社區檢測中心和檢測站的自費檢測服務安排維持不變。如市民沒有另行要求，自費檢測會繼續採用鼻腔和咽喉合併拭子樣本。市民亦可以按照自身需要，如符合外遊目的地的入境管制要求等，選擇以鼻腔拭子、鼻咽拭子或咽喉拭子等其他方式採樣進行檢測，自費檢測收費不變。

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撰文：鄭日棱