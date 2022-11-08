【美國中期選舉】馬斯克呼籲選民投共和黨 兩黨繼續拉票（不斷更新）

美國中期選舉即將在當地時間周二（8日）起開始投票，選出全體眾議員﹑部分參議員及多個州州長。今次選舉被外界視為對總統拜登上任表現的公投，結果亦將影響拜登政府未來兩年施政的走向。

總統拜登﹑奧巴馬及特朗普到訪賓夕法尼亞州拉票。

眾議院改選全數435個議席，選前民主黨為多數黨。

參議院改選34個議席，選前民主黨僅以一席持多數優勢。

36個州分及3個領土選出新任州長及首長。

特朗普據傳或將宣布參加2024年總統大選。

眾議院議長佩洛西呼籲選民投票。

民調指共和黨稍微領先。

【10月8日】（本港時間）

【10：20】全球首富馬斯克呼籲美國民眾投票支持共和黨，他指由於現任總統拜登是民主黨人，應由共和黨人掌管國會，才能制衡拜登的總統權力。【下一頁】

【10月7日】

【10：54】華盛頓郵報及美國ABC新聞的民調顯示，願意投票支持共和黨的受訪已登記選民達49%，僅比支持民主黨多1個百分點。但與4年前中期選舉相比，民主黨支持度明顯下滑。【下一頁】

【08：44】美國總統拜登（Joe Biden）周日（6日）在紐約及佛羅里達的拉票活動上再次警告，選舉結果可能削弱美國民主。共和黨則繼續批評拜登及民主黨，處理通脹及打擊犯罪不力。

【10月6日】

【14：42】拜登﹑兩位前總統奧巴馬（Barack Obama）及特朗普（Donald Trump）上周六（5日）到訪重點搖擺州分﹑賓夕法尼亞州（Pennsylvania），分別為民主共和兩黨拉票，支持黨內派出的參議員候選人。【下一頁】

【09：24】選舉數據收集機構美國選舉計劃（United States Elections Project）獲得最新數字，指已有超過3,900萬人已經事前投票，人數超越2018年的中期選舉，而且估計數字將持續上升。

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責任編輯：吳漢培