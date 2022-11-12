【美國中期選舉】民主黨攻下亞利桑那 兩黨參議院同得49席（不斷更新）

美國中期選舉已結束投票，選出全體眾議員、部分參議員及多個州州長。今次選舉被外界視為對總統拜登上任表現的公投，結果將影響拜登政府未來兩年施政的走向。

佐治亞州參議院議席需於下月舉行次輪投票。

眾議院估計由共和黨重掌控制，但優勢未如選前大。

參議院兩黨議席數目勢均力敵。

36個州分及3個領土選出新任州長及首長。

特朗普據傳或將宣布參加2024年總統大選。

眾議院議長佩洛西呼籲選民投票。

民調指共和黨稍微領先。

【11月12日】（本港時間）

【10：52】《華盛頓郵報》預測，共和黨在眾議院已取下211席，估計能夠重新控制眾院。民主黨取得200席。

【11：40】多間傳媒預測，民主黨的凱利（Mark Kelly）擊敗共和黨的馬斯特斯（Blake Masters），贏得亞利桑那州的參議院議席，令民主黨與共和黨於參議院同得49席。

目前尚有內華達州議席未完成點票，而共和黨候選人領先優勢已縮窄至少於800票。佐治亞州議席沒有候選人取得過半數選票，最高得票兩人須於下月初進行第二輪投票。

【11月11日】（本港時間）

【10：52】多間美國媒體預測，共和黨在眾議院已取下210席，估計能夠重新控制眾院。民主黨取得192席，最終或最有214席。

【03：49】亞利桑那州（Arizona）因大量郵寄選票未點算，估計要下周初才有結果。內華達州（Nevada）同樣預測下周初才有結果。【下一頁】

【11月10日】（本港時間）

【10：54】根據美國多間媒體最新統計，共和黨在眾議院已取得207席，只差11席便能成為眾院多數黨，而民主黨只取得184席。參議院選舉中共和黨已確保49席，並在內華達州（Nevada）維持領先。民主黨雖在剩餘兩州領先，但佐治亞州因領先候選人得票不足5成，需在12月再次舉行兩名候選人一對一投票。

【11月9日】（本港時間）

【21：55】民主黨保住紐約州這個票倉，霍楚爾（Kathy Hochul）成功連任州長，但僅贏對手5個百分點，《紐約時報》指是近30年來紐約州長選戰的最少差距。霍楚爾去年接替因醜聞而辭職的科莫（Andrew Cuomo），成為當地首位女州長。

【17：38】共和黨內華達州（Nevada）參議院候選人得票反超，威斯康星州維持輕微領先。民主黨在佐治亞州仍保有優勢，但估計可能需要下月再投票。【下一頁】

【16：31】據多間外國媒體統計，共和黨勢必重新控制眾議院，暫時取得198席。民主黨暫時只有168席。

【14：32】美國有線新聞網絡（CNN）數據顯示，共和黨暫時在眾議院取得192席，而民主黨暫時贏得167席。

【12：23】東部多州開始點票，根據初步結果，民主黨暫時在三大關鍵州分威斯康星州﹑亞利桑那州及賓夕法尼亞州及領先。而共和黨暫時於佐治亞州領先。

【09：20】Edison Research追蹤數據顯示，共和黨暫時反奪3個原屬民主黨的眾議院席位。共和黨暫時取得45席，而民主黨贏得19席。

【07：29】共和黨在亞利桑那州Maricopa縣提交緊急申請，要求延長當地投票時間，但申請已被法院駁回。【下一頁】

【11月8日】（本港時間）

【19：00】美國東岸多個主要票站陸續開放。

【17：39】佐治亞州早前因官員未能按時寄出選票，當地非牟利組織入稟法院要求推延截止投票時間。據悉佐治亞州有逾1,000人在選舉投票3日前，仍未收到郵寄選票信件，當地法官已同意推延。【下一頁】

【17：29】多州料需時數天才完成點票。而且部分州點票及開票時間差距較大，選舉結束當晚選情與最終結果或完全不同，出現「藍州轉紅」和「紅州轉藍」的現象。【下一頁】

【17：13】United States Election Project統計指，美國有超過4,200萬選民已提早投票，其中2,300萬人選擇郵寄選票，其餘選民則親身到票站投票。提早投票的選民當中，43%來自民主黨，34%來自共和黨。

【16：29】美國獨立組織報告顯示，有右翼社交媒體成員打算謊稱民主黨籍，申請擔任投票站工作人員，親自監察中期選舉是否存在選舉舞弊。【下一頁】

【15：00】前總統特朗普周一（7日）到俄亥俄州為共和黨人拉票，並提到他下周二（15日）將宣布重大消息，坊間揣測特朗普屆時或正式宣布參選總統。【下一頁】

【13：25】美國眾議院議長佩洛西承認，丈夫遇襲影響她是否繼續留任美國民主黨國會領袖的決定，但未明言會否留任。【下一頁】

【12：32】美國眾議院共和黨領袖麥卡錫表示，若共和黨奪下眾議院控制權，將全面調查現屆拜登政府。【下一頁】

【11：45】俄羅斯總統普京盟友、財閥普里戈津首次承認自己曾干預美國選舉，而且未來會繼續這樣做，外界憂慮俄羅斯或再次干預美國中期大選。【下一頁】

【10：20】全球首富馬斯克呼籲美國民眾投票支持共和黨，他指由於現任總統拜登是民主黨人，應由共和黨人掌管國會，才能制衡拜登的總統權力。【下一頁】

【11月7日】

【10：54】華盛頓郵報及美國ABC新聞的民調顯示，願意投票支持共和黨的受訪已登記選民達49%，僅比支持民主黨多1個百分點。但與4年前中期選舉相比，民主黨支持度明顯下滑。【下一頁】

【08：44】美國總統拜登（Joe Biden）周日（6日）在紐約及佛羅里達的拉票活動上再次警告，選舉結果可能削弱美國民主。共和黨則繼續批評拜登及民主黨，處理通脹及打擊犯罪不力。

【11月6日】

【14：42】拜登﹑兩位前總統奧巴馬（Barack Obama）及特朗普（Donald Trump）上周六（5日）到訪重點搖擺州分﹑賓夕法尼亞州（Pennsylvania），分別為民主共和兩黨拉票，支持黨內派出的參議員候選人。【下一頁】

【09：24】選舉數據收集機構美國選舉計劃（United States Elections Project）獲得最新數字，指已有超過3,900萬人已經事前投票，人數超越2018年的中期選舉，而且估計數字將持續上升。

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責任編輯：吳漢培