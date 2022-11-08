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【美國中期選舉】主要票站陸續開放　4200萬人提早投票　馬斯克籲投共和黨（不斷更新）

環球政治 19:32 2022/11/08

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美國中期選舉當地時間周二（8日）起開始投票，選出全體眾議員、部分參議員及多個州州長，主要票站於美國東岸時間早上6時（本港晚上7時）陸續開放。今次選舉被外界視為對總統拜登上任表現的公投，結果亦將影響拜登政府未來兩年施政的走向。

  • 總統拜登﹑奧巴馬及特朗普到訪賓夕法尼亞州拉票。
  • 眾議院改選全數435個議席，選前民主黨為多數黨。
  • 參議院改選35個議席，選前民主黨僅以一席持多數優勢。
  • 36個州分及3個領土選出新任州長及首長。
  • 特朗普據傳或將宣布參加2024年總統大選。
  • 眾議院議長佩洛西呼籲選民投票。
  • 民調指共和黨稍微領先。

【10月8日】（本港時間）

【19：00】美國東岸多個主要票站陸續開放。

【17：39】佐治亞州早前因官員未能按時寄出選票，當地非牟利組織入稟法院要求推延截止投票時間。據悉佐治亞州有逾1,000人在選舉投票3日前，仍未收到郵寄選票信件，當地法官已同意推延。【下一頁】

【17：29】多州料需時數天才完成點票。而且部分州點票及開票時間差距較大，選舉結束當晚選情與最終結果或完全不同，出現「藍州轉紅」和「紅州轉藍」的現象。【下一頁】

【17：13】United States Election Project統計指，美國有超過4,200萬選民已提早投票，其中2,300萬人選擇郵寄選票，其餘選民則親身到票站投票。提早投票的選民當中，43%來自民主黨，34%來自共和黨。

【16：29】美國獨立組織報告顯示，有右翼社交媒體成員打算謊稱民主黨籍，申請擔任投票站工作人員，親自監察中期選舉是否存在選舉舞弊。【下一頁】

【15：00】前總統特朗普周一（7日）到俄亥俄州為共和黨人拉票，並提到他下周二（15日）將宣布重大消息，坊間揣測特朗普屆時或正式宣布參選總統。【下一頁】

【13：25】美國眾議院議長佩洛西承認，丈夫遇襲影響她是否繼續留任美國民主黨國會領袖的決定，但未明言會否留任。【下一頁】

【12：32】美國眾議院共和黨領袖麥卡錫表示，若共和黨奪下眾議院控制權，將全面調查現屆拜登政府。【下一頁】

【11：45】俄羅斯總統普京盟友、財閥普里戈津首次承認自己曾干預美國選舉，而且未來會繼續這樣做，外界憂慮俄羅斯或再次干預美國中期大選。【下一頁】

【10：20】全球首富馬斯克呼籲美國民眾投票支持共和黨，他指由於現任總統拜登是民主黨人，應由共和黨人掌管國會，才能制衡拜登的總統權力。【下一頁】

【10月7日】

【10：54】華盛頓郵報及美國ABC新聞的民調顯示，願意投票支持共和黨的受訪已登記選民達49%，僅比支持民主黨多1個百分點。但與4年前中期選舉相比，民主黨支持度明顯下滑。【下一頁】

【08：44】美國總統拜登（Joe Biden）周日（6日）在紐約及佛羅里達的拉票活動上再次警告，選舉結果可能削弱美國民主。共和黨則繼續批評拜登及民主黨，處理通脹及打擊犯罪不力。

【10月6日】

【14：42】拜登﹑兩位前總統奧巴馬（Barack Obama）及特朗普（Donald Trump）上周六（5日）到訪重點搖擺州分﹑賓夕法尼亞州（Pennsylvania），分別為民主共和兩黨拉票，支持黨內派出的參議員候選人。【下一頁】

【09：24】選舉數據收集機構美國選舉計劃（United States Elections Project）獲得最新數字，指已有超過3,900萬人已經事前投票，人數超越2018年的中期選舉，而且估計數字將持續上升。

【美國中期選舉】佩洛西呼籲選民投票 夫遇襲後首露面 【下一頁】

【美國中期選舉】特朗普最快本月14日 宣布參選總統 【下一頁】

【美國中期選舉】奧巴馬TikTok講冷笑話拉票 網民：改投共和黨 【下一頁】

【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力 【下一頁】

【美國中期選舉】舒默向拜登透露 民主黨喬治亞州選情告急 【下一頁】

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責任編輯：吳漢培

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