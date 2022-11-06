  • 21°C
香港時間 : 20221106日 (週日) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外圍一周前瞻】聚焦美中期選舉＋通脹數據　料10月CPI按年升幅回落至7.9%（附表）

股市 17:33 2022/11/06

分享：

分享：

聚焦美中期選舉＋通脹數據　料10月CPI按年升幅回落至7.9%

美國聯儲局議息後，重磅數據、10月CPI物價指數將於本周四（10日）公布，市場預期按年增長將回落0.3個百分點至7.9%，但按月增長則上升0.3個百分點至0.7%，而核心CPI按年及按月增長料回落0.1個百分點至6.5%及0.5%。若通脹數據再次超預期，勢觸發美股震盪，不過，即使低於預期，也不能鬆懈，因為市場目光勢轉向關注經濟衰退的可能更高。

同時，美國周二（8日）舉行中期選舉，包括國會和地方選舉。有分析指，若民主黨在選舉中意外獲勝，這將決定對國會的控制權，並可能引發對更多財政支出和通脹的憂慮。

Harbour Capital投資組合經理Spenser Lerner表示，如果民主黨保留對國會的完全控制權，有可能看到財政支出增加，而在這個通脹環境下，將是一個很大的問題。

據高盛表示，標指的期權對冲暗示中期選舉翌日可能會升或跌3%，幾乎接近今年日均波動幅度的兩倍。

值得留意是，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯、理事沃勒、堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治將在本周發表講話，他們今年均擁有投票權。

本周重點關注業績包括Palantir、BioNTech、Walt Disney、Roblox等。據FactSet表示，分析師最新預計標指盈利將第四季按年下跌1%，全年則增長5.6%，明年料增長5.9%。

市場料英國第三季GDP增長減慢至2.1%

另外，英國將於本周五（11日）公布第三季GDP，市場預期按年增長放緩至2.1%，第二季為增長4.4%，按季轉為收縮0.5%，第二季為升0.2%。

值得留意是，《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）將於當地時間11月6日在埃及紅海旅遊勝地沙姆沙伊赫開幕，直至11月18日。市場普遍認為COP27關鍵如何實綫去年設定的目標，並且是尚未對2030年提出更嚴格的「國家自訂貢獻目標」的國家，今年必須「補考」。

本周外圍重點數據及美股業績
日期 項目 預測 前值
07/11/22 業績－盤前：Palantir、BioNTech
　　　盤後：動視暴雪		 / /
08/11/22 業績 - 盤後：Walt Disney、AMC / /
09/11/22 業績 - 盤前：Roblox
　　　盤後：Rivian		 / /
10/11/22 美國10月CPI（按年） ＋7.9% ＋8.2%
美國10月核心CPI（按年） ＋6.5% ＋6.6%
美國首次申領失業救濟金 22萬 21.7萬
美國連續申領失業救濟金 150萬 148.5萬
業績 – 盤前：蔚來 / /
11/11/22 美國11月密西根大學市場氣氛 59.5 59.9
英國第三季GDP（按年） ＋2.1% ＋4.4%

相關文章：

【美股焦點】高盛：美股出現買入機會　盈利見底前股市通常反彈

【美股焦點】特朗普擬捲土重來　據報計劃在美國中期選舉後一周宣布參選總統

【美股焦點】美國11.6起進入冬令時間　美股開市延至香港時間晚上10時30分　有望成最後一次撥慢時鐘？

【美股焦點】多間科企據報凍結甚至裁減人手　包括蘋果、亞馬遜、Stripe

編輯：袁諾曦

GDP 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 CPI 美股

上一篇文章

【股神巴菲特】投資旗艦巴郡第三季經營利潤增20%勝預期　期內回購10億美元、續持千億現金

下一篇文章

【香港經調】陳茂波：全年GDP難言樂觀　明年續辦國際金融峰會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款