【港股反彈】消息落空繼續憧憬　四大板塊獲看好

恒生指數上周二曾升945點，周五曾升1173點，主要因為中國將放鬆清零政策的傳聞近日甚囂塵上，網絡上流傳的未經證實的重開傳言，推動中港股市大升。不過，衛生部門官員昨表示，由於疫情形勢更加嚴峻複雜，中國將堅持「動態清零」總方針不動搖，與股市投資者的期望存在落差。

國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔周六在國務院聯防聯控機制舉行的發布會上稱，實踐證明，其關於疫情防控策略和一系列戰略舉措是完全正確的，也是最經濟的、效果最好的。

雖然未有進一步的消息，但市場預期未來一段時間，仍有不同的放寬防疫消息傳出，帶動相關股份升勢，好淡友預期繼續相爭。

深圳前海匯富聯合基金管理有限公司基金經理余穎波指，雖然還是傳言，但終極目標已經在望，重開幾乎已伸手可及，股市交易料進一步活躍。

市場正捕捉潛力股。綜合市場分析，投資界看好復甦題材，包括（1）消費板塊、（2）旅遊板塊、（3）疫苗板塊，以及（4）原材料板塊。

恒指上周10大升幅股份：

股份 上周變幅 收市價(元) 碧桂園服務 +30.1% 9.60 金沙中國 +28.8% 16.90 美團 +22.7% 149.50 吉利 +21.9% 10.26 蒙牛 +21.5% 30.55 海底撈 +21.2% 15.22 銀娛 +19.7% 42.15 阿里健康 +19.2% 4.04 比亞迪 +18.9% 197.00 騰訊 +18.8% 238.60

科指上周10大升幅股份：

股份 上周變幅 收市價(元) 理想汽車 +39.3% 74.80 瑞聲 +29.1% 16.52 攜程 +27.8% 223.20 快手 +27.7% 41.90 京東健康 +27.6% 53.9 小鵬汽車 +24.4% 32.35 嗶哩嗶哩 +23.5% 85.00 眾安在綫 +23.3% 17.86 美團 +22.7% 149.50 明源雲 +22.2% 4.68

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記者：譚志偉