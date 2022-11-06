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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥「椰棗節」 節日氣氛濃厚

名人薈萃 06:04 2022/11/06

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這晚穆罕默德說開車到艾夫逛逛，初時感覺沒有甚麼特別，但車子開到艾夫道路入口時，已發現人山人海，和往日的完全不同。

穆罕默德說這星期是摩洛哥「椰棗節」，不少市民出外趁熱鬧。

我們在區內找泊車位置相當困難，左轉右轉，終於有找到了車位。由於距離嘉年華場地有一段距離：我倆唯有步行，途中街道上看見不少人圍著攤販，好奇心下去看看，原來是售賣已切件的水果，當中包括菠蘿、火龍果及椰子，攤販頭腦醒目，懂得找商機，這樣方便市民即買即食。

我倆逛了兩個嘉年華場地，環境相當熱鬧，其中一個場地的攤販以白色帳篷區分商店，售賣不只是「椰棗」，而是各式其式的產品地有，如穿上民族衣服的影相商店、蜜糖、飾物及攞設等等。

摩洛哥傳統糖果盒，設計特別，節日喜慶放置糖果招待朋友，如香港農曆新年的糖果盒一樣。

摩洛哥的燈飾設計風格獨特，除照明外，還可作家居裝飾品。

隨後，又到另一個場地，這個場地有數個機動遊戲，如摩天輪、碰碰車及空中飛船等等，吸引不少大人小朋友入場玩樂；其中一個最吸引我的是摩洛哥的摩天輪，特別之處是「快版」，轉圈速度相當驚人，有別於香港、日本及甚他國家，因為，我們坐在摩天輪可以遠眺四周景色，而這裡晚上只是漆黑一片，可能以速度吸引市民耍樂吧!。穆罕默德笑說，兒時曾玩摩天輪，完畢後出現頭暈眼花，站不穩，這絶對相信，我只是站在看，已感覺眼花了。

這個場地除機動遊戲外，則以售賣衣服鞋襪、廚具用品及食肆為主。

感覺摩洛哥「椰棗節」有如香港的「新年花墟」，非常熱鬧。

穆罕默德解釋，由於白晝太陽猛烈，市民甚少出外，所以，「椰棗節」通常在下午四時左右開始，直至晚上1 時左右結束；「椰棗節」是兩三年舉辦一次，日期則由政府決定，聽後，怪不得之前不知道有「椰棗節」節慶，原來是數年一次。慶幸三年一遇「椰棗節」。

這些傢俱是用「椰棗」製成的，表面再塗上蠟，確保耐用。

每個嘉年華場地設計不一，這個以白色帳篷分區商店。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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