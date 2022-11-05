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【防疫措施】內地將堅持「動態清零」措施？ 疾控局代表：清零的總方針不會動搖

環球政經 20:59 2022/11/05

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內地「動態清零」政策備受爭議，近日有不少專家、傳媒都提倡放寬防疫政策，而國務院聯防聯控機制則在今天（5日）召開新聞發布會，有記者問及防疫政策是否可望調整，國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔回應指堅持「動態清零」總方針不動搖。

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胡翔回應說表示國際迎來新的冬季疫情流行季，國內局部地區疫情反彈趨勢明顯，疊加流感等其他呼吸道疾病傳播風險，疫情形勢更加嚴峻複雜，因此他堅持「動態清零」總方針不動搖，在總結各地疫情防控實踐和政策實施效果的基礎上，組織專家根據病毒潛伏期、傳播力、致病力的變化，不斷優化完善疫情防控措施，提高科學精準防控水平，進一步統籌好疫情防控和經濟社會發展。

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此外，胡翔又稱，自新冠疫情發生以來，內地一直秉持人民至上、生命至上的理念，全面落實「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」總方針，按照「及時發現、快速處置、精準管控、有效救治」的工作要求，他表示：「實踐證明，我們關於疫情防控策略和一系列戰略舉措是完全正確的，也是最經濟的、效果最好的」。

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記者：鄭日棱

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