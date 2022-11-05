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【消費情報】FIFA特許卡塔爾世界盃特許零售精品店 獨家登陸恒基地產旗下六大商場

理財智慧 20:07 2022/11/05

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2022卡塔爾世界盃賽事將於本月21號隆重揭幕，為迎接這個球壇盛事，恒基地產旗下六大商場，包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心 2期及3期)、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心 • 沙田廣場及屯門時代廣場將由11月5日起至12月18日期間，於場內設立FIFA特許之香港官方獨家「2022 FIFA卡塔爾世界盃特許零售精品店」，屆時將提供多款球賽精品及紀念品作見面禮H．COINS會員更可於店內享有九折購物優惠。

【交通優惠】九巴聯乘 「飯戲攻心」周日舉辦免費乘車日 路線1號及108 號可無限次免費乘搭【下一頁

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

精品店特意搜集了超過50款獨特的必搶世界盃珍藏品，如卡塔爾世界盃多款紀念鑰匙扣及紀念Tee及國家球衣等，極具收藏價值。而以鍍金徽章展示世界盃歷屆皇者地位的「限量版2022 FIFA卡塔爾冠軍徽章拼圖」（售價：1,488元）及可作為聖誕禮物送給球迷朋友的「卡塔爾世界盃立體會徽水晶球」（售價：188元）亦滿載今屆世界盃的特色和意義。此外，精品店更與Adidas聯手合作，發售以環保物料製的FIFA卡塔爾世界盃官方比賽用球「AL RIHLA PRO」，設計精美獨特，又能為環保出一分力。

    點擊圖片放大
    +19
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除此之外，主辦方更會於其中四間精品店，包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心 2及3期) 、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯及屯門時代廣場展出有「大力神盃」之美譽的「2022 FIFA卡塔爾世界盃金杯模型」及「2022 FIFA卡塔爾世界盃3D會徽模型」，而H．COINS會員除了於店內購買指定產品可專享九折購物優惠外，亦能專享「回贈」禮遇，憑有效機印發票即時登記會員積分，累積滿指定積分，更可換領更多精彩禮遇。

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記者：鄭日棱

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恒基 世界盃 卡塔爾 商場

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