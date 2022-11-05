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【交通優惠】九巴聯乘 「飯戲攻心」周日舉辦免費乘車日 路線1號及108 號可無限次免費乘搭

理財智慧 18:56 2022/11/05

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九巴X《飯戲攻心》舉辦1及108號線免費乘車日，全港市民明日可無限次免費乘搭路線1號 [竹園邨 ⇌ 尖沙咀碼頭]，以及路線108 號 [啟業 ⇋ 寶馬山]。兩條路線均會途經九龍城，換言之乘客可於九龍城免費轉乘該兩條路線。表示九巴將會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客享受免費乘車體驗。

    點擊圖片放大
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【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【疫苗接種】復必泰幼童配方抵港 6個月至4歲幼童下周三起可接種幼兒版疫苗【下一頁

除了贊助免費乘搭九巴兩條路線，安樂電影公司也推出分別配上6位主角造型的巴士行走港九新界各區。

造型巴士詳情如下：

巴士路線 演員造型
5C [尖沙咀碼頭 ⇋ 慈雲山(中)] 黃子華
960 [屯門(建生邨) ⇋ 會展站] 鄧麗欣
101 [觀塘(裕民坊) ⇋ 堅尼地城] 張繼聰
106 [黃大仙 ⇋ 小西灣(藍灣半島)] 王菀之
1A [尖沙咀碼頭 ⇋ 中秀茂坪] 林明禎
271 [佐敦(西九龍站) ⇋ 大埔(富亨)] 陳湛文

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

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記者：鄭日棱

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