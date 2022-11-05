【大行報告】瑞信料「雙11」銷售略勝市場預期 平台利潤仍可能意外上行

瑞銀預料內地「雙11」電商節今次線上消費或略優於市場預期。該行認為至少線上零售銷售或能保持穩定，其中日常用品、美容和保健品的總體交易一直符合預期，平台利潤率仍可能意外上行。

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有代理商預計，抖音和拼多多將從阿里巴巴和京東手中獲得商品成交金額(GMV)份額，預計抖音的份額最終會接近阿里巴巴，亦有預計指抖音的GMV會翻倍。另有其他代理商表示，一些較新的品牌在抖音上已經比阿里巴巴更大，因為在抖音上推出新品牌更容易。商家對拼多多品牌的GMV的看法也比該行預期的要好。





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瑞銀表示，平台利潤率仍可能意外上行，據該行調查顯示，平台可能會撤回對某些類別商家的補貼。代理商認為平台處於強勢地位，預計平台會擴大利潤，而一些代理商將會受到影響。該行估計抖音的使用率比相似的阿里巴巴和拼多多略高，並料京東會略低。

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撰文：鄭昊彤