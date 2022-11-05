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【Twitter】馬斯克裁減Twitter約一半員工 每位被裁員工可獲3個月遣散費

環球政經 18:10 2022/11/05

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馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後大刀闊斧進行改革，繼早前解顧大量高層之後，近日他在社交媒體發佈帖文表示，公司每日損失超過400萬美元，裁員是別無選擇，但審核內容的做法不變。他同時又表示每位被裁的員工可獲3個月遣散費，比法定要求多5成。

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【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

根據外媒報導，在Twitter的7500名員工中，約半數受影響，他們將立即被拒登入公司電腦網絡，而馬斯克則將50多名Tesla員工轉至Twitter。有被解僱的員工認為，公司未有提出法律規定所需的60天通知期，因此計劃提出集體訴訟，Twitter員工提出的訴訟要求法院發布命令，規定Twitter必須遵守美國聯邦《工人調整和再培訓通知法》（WARN），並阻止公司向員工施壓，要他們簽署可能放棄參與訴訟權利的文件。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

據了解，為了是次Twitter收購案，馬斯克此承擔數十億美元的債務，並出售所持有Tesla價值155億美元的股份。

【有相睇】沙田第一城蝕不停　企理三房戶3年帳蝕85萬【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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馬斯克 Twitter 裁員

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