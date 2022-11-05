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【美國中期選舉】佩洛西呼籲選民投票 夫遇襲後首露面

環球政治 17:47 2022/11/05

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美國眾議院議長佩洛西丈夫保羅上月底於三藩市寓所遇襲，其後已出院。佩洛西於丈夫遇襲後首度公開露面，形容丈夫的康復之路仍十分漫長。佩洛西呼籲選民於下周二（8日）的中期選舉投票，並有信心民主黨可獲勝。

【美國中期選舉】特朗普最快本月14日 宣布參選總統（第二版） 【下一頁】

佩洛西（Nancy Pelosi）周五（4日）於社交媒體發放影片，提到丈夫保羅（Paul Pelosi）前一日已經出院回家，並感謝民眾對其一家人的美好祝福和關懷。

她談到丈夫的康復狀況時聲音略帶沙啞，並形容丈夫需經歷漫長過程才能康復。中期選舉臨近，她又趁機拉票，指民眾積極投票就足以安慰她。

佩洛西強調社區團結起來投票的影響力。她形容民眾才是問題核心，如果能在社區敲門、致電或發短訊動員其他人投票，都足以令民主黨離勝利更近一步。她也相信民主黨很容易獲勝。

網民瘋傳特朗普「死訊」測試Twitter審查假新聞能力 【下一頁】

佩洛西指出積極投票並非僅為勝出選舉，更加要加強美國民主，而民主就要靠投票體現。

42歲疑兇David DePape被控多項罪名，被控謀殺及綁架未遂、入室盜竊、襲擊、非法監禁等多項刑事罪名，以及兩項聯邦指控，最高可被判處30年。

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責任編輯：鄭錦玲

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