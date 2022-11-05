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【衛星上網】Starlink 互聯網用戶數增　傳有意限制上網速度

科技 17:47 2022/11/05

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SpaceX 的 Starlink 互聯網本包含無限數據用量，不過隨著用戶增加，可能遇到挑戰，最近有消息指，該公司打算對單月數據使用量超過 1TB 的用戶作限制。

據外媒指出，Starlink 美國時間週五向當地及加拿大的用戶發送電郵，提到《公平使用》政策，表示住宅用戶每月使用時會有「優先使用權」情況，當用量超過1TB後，繼續連線用戶在剩餘時間內會變成「基本使用權」情況。

【Twitter易主】Elon Musk上場 Twitter流失逾87萬用戶

據了解，「基本使用權」意味用戶在網絡繁忙時，將獲得比「優先使用權」客戶較慢的速度。Starlink 還指出，在非高峰時間使用的數據，尤其是在晚上11 點至上午 7 點之間將不計入每月 1TB 用量中。據網絡分析機構Ookla指出，Starlink 速度過去一年在不同國家都有下降，Ookla 認為是用戶增長是下降田的主要原因，表示Starlink顯然希望通過限制高流量來改善這種情況 ，不過這批用戶群的比例暫應不到10%。

責任編輯：彭振濠
 

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