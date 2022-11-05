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【大行報告】野村：市場增內地放寬「清零」憧憬 惟料效果非常有限

股樓投資 17:40 2022/11/05

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野村表示，市場近日憧憬中國或於明年3月後真正開始放寬「清零」政策的可能性正加大，指離岸市場開始根據猜測以進行股票交易活動，擬放寬措施包括取消國際客運航班的熔斷機制等。不過該行估計傳聞中的放鬆措施產生的積極效果非常有限，指今年以來中國的防疫經歷了幾輪放鬆，結果亦不太令人鼓舞。


 

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

該行認為明年3月後難免進入一個困難時期，若向「共存」的轉向緩慢，料或令投資者感相當失望，並減少投資和消費需求；若實質性走向放棄「清零」，新冠感染率又很可能在短時間內飆升，因多數民眾迄今成功與病毒隔絕。


 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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野村亦指雖然北京可能會在未來幾週內對防疫措施進行微調，但在疫情惡化情況下，該行料市場對大幅放鬆清零政策的預期應該會有所緩和。另外該行認為挑戰或來自疫苗接種和藥物，但因Omicron致命性遠低於之前的毒株，所以這些問題的相關性大幅下降。

 

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

 

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撰文：鄭昊彤

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