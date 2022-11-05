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【疫苗接種】復必泰幼童配方抵港 6個月至4歲幼童下周三起可接種幼兒版疫苗

理財智慧 17:08 2022/11/05

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復必泰幼童配方抵港，政府表示，由下星期三起，4間兒童社區疫苗接種中心將為6個月至4歲的幼童提供接種復必泰疫苗幼兒配方服務，家長或監護人明日上午9時起可以預約。

【新股IPO】多想雲6696傳以接近招股下限1.96元定價　集資約3.1億元【下一頁

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

政府指因應復必泰疫苗幼兒及兒童配方仍需要特別的稀釋程序，12歲以下幼兒及兒童必須在4間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，中心不設「即日籌」，4個地點分別為

1.香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心（九龍灣）

2.香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（黃竹坑）

3.香港中文大學醫院（沙田）

4.林士德體育館（葵涌）

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

【有相睇】將軍澳東港城兩房548萬沽　實用呎價11760元【下一頁

    點擊圖片放大
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此外，政府亦提醒家長年齡6個月至4歲兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔8個星期，在知情同意下並考慮個人風險和好處後，有個人需要人士的接種間距可以縮短至最少3星期，而第二劑與第三劑應相隔3個月。

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記者：鄭日棱

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