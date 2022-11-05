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【2022雙11】阿里巴巴張勇：雙11啟動首三日天貓有750個海外品牌銷售額按年增長超100%

股市 17:07 2022/11/05

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阿里巴巴張勇：雙11啟動首三日天貓有750個海外品牌銷售額按年增長超100%

內地已進入雙11電商旺季，阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示，11月1日至3日，天貓國際上有750個海外品牌銷售額按年增長超100%，20個首次參與雙11的海外新品牌成交額超過1000萬元人民幣。過去幾年，先後有來自90多個國家和地區的近4萬個海外品牌，通過阿里巴巴平台直接服務超過十億的中國消費者。

張勇在在第五屆虹橋國際經濟論壇上表示，全球數字貿易平台快速發展，同時對物流網絡、金融網絡和公共服務網絡等數字貿易的基礎設施建設提出了更高要求，為中小企業能夠持續參與、真正獲得市場機會提供驅動力。

張勇又指，數字貿易正在發揮全球貿易的穩定器和引擎作用，為全球中小企業共享中國消費活力提供前所未有的契機，也為中國的中小企業走向全球市場提供了巨大機會。

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編輯：袁諾曦

阿里巴巴－SW（09988） 經濟 阿里巴巴

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