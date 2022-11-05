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【內房危機】惠譽：若內房困局延明年以後 中資銀行業韌性將受考驗

股樓投資 16:52 2022/11/05

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評級機構惠譽預料，明年中資大型銀行整體將維持穩健表現，不過小型銀行，尤其是業務集中於房地產、以及於經濟優勢偏弱地區，在盈利能力和資產質量方面將面臨日益嚴峻的挑戰。惠譽表示若購房者的信心仍未恢復，以致房地產市場困局延續至明年以後，銀行業韌性將受考驗。

 

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

 

惠譽指房地產市場復甦延遲、以及就業形勢低迷等宏觀困境仍令中國銀行業承壓。今年首九個月銀行業貸款總額按年增長11.2%，與去年水平相近，惟今年的增量主要來自基礎設施、製造業、綠色金融及小微企業等領域。同時中國首三季GDP增速按年降至3%，認為僅憑信貸擴張或不足以重振經濟增速。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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此外多數民營房企的信用狀況亦未有復甦跡象，截至9月底惠譽授評銀行的不良貸款率整體穩定，均值約為1.3%，部分原因是其持續的不良貸款處置。惠譽料今年及明年銀行業每年的不良貸款處置規模約為4萬億元人民幣，高於2021年的3.1萬億元。儘管如此，銀行業仍然面臨房地產項目持續停工的風險。

 

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

 

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撰文：鄭昊彤

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銀行 民企內房股 惠譽 評級機構

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