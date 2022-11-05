【烏克蘭戰爭】普京擴大俄兵源 容許重罪釋囚入伍

烏克蘭戰爭持續大半年，俄羅斯總統普京早前下達局部動員令，徵召30萬預備役士兵投入烏克蘭戰事。普京決定擴大兵源，修改法律容許曾犯重罪的釋囚入伍。

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普京（Vladimir Putin）周五（4日）於莫斯科發表演説時，提到自他9月他宣布局部動員以來，已有31.8萬人參戰，其中包括1.8萬名志願者。

他透露其中4.9萬人已經在執行戰鬥任務，其他人仍在接受訓練。

普京同日更簽署法令修改法律，容許政府動員近期出獄、沒有公開犯罪紀錄的釋囚，包括曾干犯謀殺罪或販毒者，但不包括曾犯兒童性罪行、叛國罪、間諜罪或恐怖主義罪的人。

聯合國成立的烏克蘭問題獨立國際調查委員會於9月有報告，指控俄軍犯下戰爭罪，包括處決平民及有士兵於當地施行性暴力。

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烏克蘭政府表示，當局確定俄軍可能犯下數以萬計的戰爭罪行。

不過俄羅斯否認蓄意襲擊平民，並指責烏軍在該國分離主義分子控制的地區用大炮瞄準平民，烏克蘭則否認上述行為。

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責任編輯：鄭錦玲