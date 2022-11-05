穆迪料內地煤電企業成本壓力下降 惟未來資本支出大增

因國內煤炭產量以及長期合同煤供應的比例上升，穆迪預計目前高企的煤價會在未來一兩年逐步下降，煤電行業的成本壓力將得到舒緩。但該行亦預期，為了擴充可再生能源裝機容量，受評煤電企業於2022至2024年的年均資本支出總額將較2018至2020年增長70%以上。





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該行指內地當局更靈活的電價機制和不斷增長的電力需求，將有助企業在擴大可再生能源裝機容量過程中緩解槓桿率壓力，其燃料成本又因可再生能源貢獻增加，波動性有下降。

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穆迪副總裁及高級信用評級主任簡震華亦認為，多數受評煤電企業是大型國企，考慮到相關企業對中國能源安全和碳減排計劃具有較高的戰略重要性，必要時亦可獲得政府的特殊支持。

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撰文：鄭昊彤