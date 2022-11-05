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【交通優惠】慶祝海港城新店開幕 周生生於11.11日推出「免費乘搭天星小輪日」

理財智慧 16:32 2022/11/05

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為了慶祝周生生進駐海港城開設全港首間海洋主題珠寶概念店，周生生（00116）宣布，將於11月11日邀請全港市民免費乘搭天星小輪來往尖沙咀及灣仔。

【美股追蹤】美官員提早完成首輪審計 中概股美股上揚【下一頁

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

該珠寶概念店以毗鄰維多利亞海港的優越位置作靈感，以海洋為店內裝潢的設計主軸。同時，周生生亦邀請本地初創公司archiREEF協助推展「Harbour of Love」人工復育珊瑚計劃，於香港西貢海域種植珊瑚。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

此外，周生生亦表示將會推出「珊瑚認養計劃」，顧客凡於2022年11月10日至12月31日期間，於海港城珠寶概念店購買指定珠寶產品滿18,000元，即可認養是次於本港海域種植的珊瑚乙株，限量300株，並獲發印有專屬珊瑚編號的電子證書以作紀念。

【有相睇】將軍澳東港城兩房548萬沽　實用呎價11760元【下一頁

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記者：鄭日棱

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經濟 天星小輪 周生生（00116） 海港城 交通

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