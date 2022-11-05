【美國加息】埃文斯：避免過度緊縮 聯儲局是時候考慮轉小幅加息

本周聯儲局再加息0.75厘，美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)表示支持，不過認為聯儲局是時候考慮轉向較小幅度加息，以避政策過度緊縮。

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埃文斯認為目前利率已經處於適當的限制性水平，無需繼續前置式加息，以避免政策過度緊縮帶來的負面效應。他表示支持聯儲局本周加息0.75厘，並估計計美聯儲今次加息周期的利率頂峰略高於大部分官員早前估計的4.5至4.75厘。

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另外美國波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯亦表示，雖然支持持續加息以壓低通脹，但未來的加息步伐或比近幾個月放緩，並承認貨幣政策過度緊縮風險會隨息率上升而增加。

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撰文：鄭昊彤