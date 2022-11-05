【烏克蘭戰爭】 美智庫指北韓火車駛進俄 疑運送武器

北韓自新冠疫情以來關閉對俄陸路連接，但有美國智庫指監測到北韓火車駛進俄羅斯境内，懷疑向俄秘密運送武器，用於烏克蘭戰爭。

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美國智庫38 North周五（4日）表示，經商業衛星拍攝的圖片發現，一列三節車廂的火車兩日前秘密由北韓開往俄羅斯，是幾年以來首次有火車經此路綫行駛。

該智庫指無法單靠衛星圖片確定這列火車的行駛目的，但強調火車開往俄羅斯的時間，正值有報道指北韓對俄出售武器，及兩國恢復貿易的普遍預期。

北韓早於2020年新冠疫情爆發後，暫停開放接通俄羅斯的800米長友誼大橋，而這道橋也是兩國唯一的陸路連接。

不過俄羅斯國家獸醫局本周曾宣布，俄羅斯與北韓自新冠疫情以來首度恢復火車往來，俄羅斯經火車運送30匹純種馬到北韓境内。

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白宮周三（2日）曾表示，華府掌握信息表明北韓暗中向俄羅斯提供大量炮彈，將這批武器用於烏克蘭戰爭，並試圖通過中東和北非國家來掩飾這批貨物。 .

但北韓早於9月曾表示，該國從未向俄羅斯提供武器或彈藥，也沒有這類計劃。

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責任編輯：鄭錦玲