失業率上升放緩加息預期 美元指數跌1.9%

美國公布10月非農就業數據，其中失業率升至 3.7%，高於市場預期的 3.6%。消息令市場增加對聯儲局加息步伐放緩預期，美元指數周五（4日）跌1.9％，至110.78點。

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美元兌主要貨幣下跌，其中美元兌日圓較早時報146.61圓，跌1.1％、歐元兌美元報0.995元，升2.2％、英鎊兌美元報1.137元，升1.9%。

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美國10月非農就業數字好壞半參，其中新增就業26.1萬人，遠高於市場預期的20 萬人，不過失業率升至 3.7%，高於市場預期的3.6%。

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撰文：鄭昊彤