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失業率上升放緩加息預期 美元指數跌1.9%

股樓投資 14:34 2022/11/05

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美國公布10月非農就業數據，其中失業率升至 3.7%，高於市場預期的 3.6%。消息令市場增加對聯儲局加息步伐放緩預期，美元指數周五（4日）跌1.9％，至110.78點。

 

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

 

美元兌主要貨幣下跌，其中美元兌日圓較早時報146.61圓，跌1.1％、歐元兌美元報0.995元，升2.2％、英鎊兌美元報1.137元，升1.9%。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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美國10月非農就業數字好壞半參，其中新增就業26.1萬人，遠高於市場預期的20 萬人，不過失業率升至 3.7%，高於市場預期的3.6%。

 

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

 

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撰文：鄭昊彤

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