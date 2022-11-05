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馬斯克裁Twitter一半員工 懷胎8月孕婦都無得留低

環球社會熱點 13:13 2022/11/05

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全球首富馬斯克入主Twitter後控制營運開支，周五（4日）大規模裁減半數Twitter員工。多名員工在Twitter帳戶宣布被裁消息，包括正懷孕8個月的孕婦。

馬斯克入主Twitter 前女友Amber Heard帳戶離奇消失 【下一頁】

《紐約郵報》報道，Twitter管理層周五早上起通過電郵通知員工被裁的決定。Twitter全公司約7,500名員工當中，約一半即日失業，並即時喪失公司系統訪問權限。

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一名Twitter前高級社區經理在Twitter發文，透露收到電郵宣布公司會大幅裁員的消息1小時後，自己工作用的手提電腦遠程控制權限遭撤銷，也無法再使用通訊平台Slack。

Twitter三藩市總部辦公室的營銷經理Rachel Bonn也發文表示，雖然她已經懷孕8個月及育有一名9個月大嬰兒，仍遭到公司解僱。

Kanye West粉絲發起眾籌78億 助偶像重登超級富豪寶座 【下一頁】

據悉，Twitter員工最初於周四（3日）晚收到一份内部備忘錄。公司承認裁員行動會影響大量對公司有貢獻的員工，不過裁員是為促使Twitter走上更健康的路，向成功的方向邁進。

部分員工已經向馬斯克（Elon Musk）及Twitter提出訴訟，指控後者沒有充分通知員工有關大規模裁員的消息。

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責任編輯：鄭錦玲

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